國際財經 港股直擊 即巿股評

中央堅決唔再搞「大水漫灌」救市，換個另一套以減稅救企業撐經濟，減稅力度更比市場估計大，加上MSCI權重增加沖喜，A股明顯資金主導下，上證連升第四日，深成指數更五連升，累升分別5.4%和7.7%。

不過，港股明顯走勢比A股弱，除騰訊(00700)突然發威外，其他重磅藍籌股偏腍，同時美電觸及7.85金管局入市警戒線，或是恒指連續多日在兩萬九發呆的主要原因。

上周五推介的啟明星辰(002439.SZ)，本周跟A股發力開車，今日一度升7.7%，高見29.8元人民幣，與訂下30元人民幣目標價僅差兩毫子，今日收造28.51元人民幣，仍升2.8%。之前另一隻推介A股華友鈷業(603799.SH)，股價一度重返40元人民幣關，今日也升2.8%，目標依然睇45元人民幣，也維持失守十天線就止賺。

雖然短期仍睇好A股，但美股推上去的引擎熄火，就要相當小心，尤其美股周一突走鬼，當晚道指曾大跌超過四百點，肯好廿天線(現處25692點)失而復得，上日收報25806，跌0.05%，但仍跌穿十天線(25954點)。至於標普500指數亦再衝2800關失敗，周一晚觸及三頂高位2816即掉頭，上日收報2789，跌0.1%，更錄兩連跌

，也稍穿十天線(現處2790點)。

雲端七雄逾半跌穿廿天線

值得留意是，今次反彈浪最強的雲端股，走勢明顯轉差，雲端七雄中(即Adobe、Saleforce、Servicenow、Redhat、Vmware、Splunk及Workday)，Adobe、Saleforce、Splunk及Workday都已跌穿廿天線，由Saleforce前員工，靠身份驗證起家的明星股Okta，亦同樣跌穿廿天線，上述俱反映美股再向上動力不足，或是大市調整先兆。

港股就要密切留意今次反彈浪中最強的5G概念股，特別是之前段段快放的京信通信(02342)及鐵塔(00788)，會否真正跌穿廿天線，一旦確認失守，就真喺要諗下避一避個市。

策略方面，續揸住A股個股博短線炒上，始終資金持續流入，但必需嚴守止蝕，同時買入逆向ETF睇淡美股做掩護，例如睇淡標指或納指，令組合較平衡，而睇淡美股果邊就以升穿2815點作止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

[email protected]