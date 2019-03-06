港股直擊 即巿股評

A股氣勢如虹，上證連升第四日，重上3100關，深成指更五連升，港股連升三日後，今日再漲76點，企在兩萬九上收市，但全日大市高低波幅僅184點。恒指連升第四日，累漲404點或1.4%。

恒指今早高開41點，報29003，早段一度轉跌23點，低見28938，但隨後A股掉頭回升，港股也掉頭向上，最多升161點，高見29122，不過大市向上阻力大，午後大市回順，在兩萬九拉鋸，而全日大市波幅窄，高低僅184點。恒指全日升76點，報29037，逾8個月首次收返二萬九；國企指數收報11592，升9點或0.08%，大市成交1145.15億元。

港股上升股比例52%，下跌比例48%，反映個股整體表現普遍跟市升。

即月期指收市升139點，報29029，低水9點，成交近18萬張。

藍籌股個別發展，昨日重上250天牛熊線的騰訊(00700)，連續四日向好，全日再漲0.2%；滙控(00005)走高0.5%；友邦(01299)微升0.1%；大市成交維持過千億，港交所(00388)走高0.4%；九倉置業(01997)績後獲大行上調目標價，收市勁升6.3%，報58元，為表現最好藍籌；大和叫沽平保(02318)，全日仍微升0.4%；國壽(02628)遭高盛降評級至「沽售」，收市跌0.2%；銀河娛樂(00027)跌0.9%；中海油(00883)跌1.5%；中生製藥(01177)跌1.1%。

焦點板塊

汽車股：瑞銀稱汽車業有望食正內地減增值稅率，汽車股大致向好。昨日獲大和升目標價的吉利(00175)全日揚2.7%；廣汽(02238)漲2.9%；長城汽車(02333)升1.5%；華晨(01114)升2.2%；北京汽車(01958)漲1.6%；比亞迪(01211)微升0.3%。

5G概念股：發改委指要加快5G商用部署，相關股走高，京信通信(02342)升4.3%；中興(00763)漲3%；鐵塔(00788)連跌兩日後，收市反彈2.2%；中通服(00552)微升0.6%；長飛(06869)升0.5%。

中資電訊股：昨日總理工作報告提出，移動網路流量平均資費再降低20%以上，聯通(00762)降2.3%，跑輸一眾藍籌；中國電信(00728)挫3.9%，為表現最差國指成分股；但剛換楊杰任董事長的中移動(00941)，全日無升跌。

焦點股份

周大福(01929)：獲花旗升評級至「買入」，目標價由6元升至8.6元，全日飆9.1%，報8.07元，更是全日最高位收市，成交有2.4億元。

海信家電(00921)：以2500萬元人民幣增持0.2%海信日立股權，持股擴至49.2%，股價一度抽升至23.7%，高見11.18元，全日仍大升22.6%，成交有3.09億元。

新股：兩隻新股主板掛牌，新加坡餐飲集團K2 F&B(02108)收報0.67元，較招股價0.75元，低10.7%，每手4000股，蝕320元；銀城(01902)則收報2.38元，與招股價持平。