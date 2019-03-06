即巿股評 港股直擊

港股跌唔落，北水昨日更有重投港股之勢，騰訊(00700)3月21日業績公布期之前，大市只要窄幅整固，資金仍會繼續炒落後股。

今日表現較好板塊是藥股，二線醫藥股蠢動，看來政策風險的不利因素已被市場大部分消化，短期蓄勢突破均線滙聚及100天線阻力的有聯邦制藥(03933)及先鋒醫藥(01345)，前者有較多券商覆蓋，亦是南向「港股通」(深市)股份，今日成交量較上日急增逾兩倍，值得跟進。

聯邦制藥是糖尿病市場龍頭之一，較能抵禦行業近期降價等不利因素，因為主要產品已納入醫保範圍，而且價格遠低於外國同業，往績市盈率82.7倍，上半年毛利率增加6.4個百分點至41.8%，將公布之去年業績將明顯增長，預測市盈率將降至只有10倍左右。去年10月瑞信出報告首次給予聯邦制藥「跑贏大市」評級，目標價睇7.2元，較現價4.87元有四成八潛在升幅，可吸納博公司短期發盈喜，目標5.3元之密集區，跌穿4.6元止蝕。

先鋒醫藥(01345)在中國提供進口醫藥產品及醫療器械的綜合性營銷、推廣及渠道管理服務，大股東持近七成股權，公司在1月下旬有回購行動，回購價介乎0.95元至0.98元，今日抽升7.1%報1.21元。此股往績PE只有4.7倍，股息率達6.4厘，基本分析評分F-score達8分，財政實力良好。中期純利1.21億元人民幣，同比跌幅14.6%，只要全年盈利跌幅不超過兩成，但其低PE已甚具防守性。股價同樣蓄勢爆穿100天線，上望1.5元之密集區，跌穿1.1元止蝕。

羅崇博 (杜比)