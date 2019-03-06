訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:30 即巿股評 港股直擊

【短線出招】2隻冷門藥股蓄勢爆上

放大圖片

港股跌唔落，北水昨日更有重投港股之勢，騰訊(00700)3月21日業績公布期之前，大市只要窄幅整固，資金仍會繼續炒落後股。

今日表現較好板塊是藥股，二線醫藥股蠢動，看來政策風險的不利因素已被市場大部分消化，短期蓄勢突破均線滙聚及100天線阻力的有聯邦制藥(03933)及先鋒醫藥(01345)，前者有較多券商覆蓋，亦是南向「港股通」(深市)股份，今日成交量較上日急增逾兩倍，值得跟進。

聯邦制藥是糖尿病市場龍頭之一，較能抵禦行業近期降價等不利因素，因為主要產品已納入醫保範圍，而且價格遠低於外國同業，往績市盈率82.7倍，上半年毛利率增加6.4個百分點至41.8%，將公布之去年業績將明顯增長，預測市盈率將降至只有10倍左右。去年10月瑞信出報告首次給予聯邦制藥「跑贏大市」評級，目標價睇7.2元，較現價4.87元有四成八潛在升幅，可吸納博公司短期發盈喜，目標5.3元之密集區，跌穿4.6元止蝕。

先鋒醫藥(01345)在中國提供進口醫藥產品及醫療器械的綜合性營銷、推廣及渠道管理服務，大股東持近七成股權，公司在1月下旬有回購行動，回購價介乎0.95元至0.98元，今日抽升7.1%報1.21元。此股往績PE只有4.7倍，股息率達6.4厘，基本分析評分F-score達8分，財政實力良好。中期純利1.21億元人民幣，同比跌幅14.6%，只要全年盈利跌幅不超過兩成，但其低PE已甚具防守性。股價同樣蓄勢爆穿100天線，上望1.5元之密集區，跌穿1.1元止蝕。

羅崇博 (杜比)

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。