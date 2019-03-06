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今日 15:35 港股直擊 香港財經

中信國際電訊數據中心獲大客接洽

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中信國際電訊(01883)主席辛悅江表示，2017年公司上市十周年時，已提出退休計劃，但獲董事會挽留，故繼續留任。問到何時正式退休，他笑稱「愈快愈好」。

中信國際電訊在港的數據中心完成建設第三期(A)，行政總裁林振輝稱，目前有大客戶洽談中，第三期(B)即將開工，料有600個機櫃。辛悅江指出，市場反應不錯，若持續有需求會再擴建。企業業務收入一直保持約一成增長，估計未來可續錄得雙位數增長。

問到有否計劃分拆業務，辛悅江表示，未有任何打算，目前資源充足。

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