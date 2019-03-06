即巿股評 港股直擊

雖然隔晚美股連續第二日回吐，但三大指數跌幅有限，港股隔晚喺夜期及ADR做好，埋下今日港股重上二萬九嘅伏線。恒指高開41點後，早曾倒跌23點，見過半日低位28938點，但A股勁度十足，半日近升1%，帶動港股回勇，最多升161點，見過半日高位29122點。中午恒指報收29022點，升60點；國指則微跌12點，報收11570點。暫時港股喺二萬九附近徘徊，主要又係靠騰訊(00700)一股當關，其化重磅股表現一般，較為突出係一對蘋概股孖寶，舜宇(02382)升5.8%，為半日升幅最大藍籌，而瑞聲(02018)亦彈3.7%。

手設股表現ok，係因為內地多個網購平台齊齊調底iPhone售價，料可帶動銷情，設備股乘機落鑊。但其實阿Man認為iPhone減價就炒手設股係有啲九唔搭八，網購平台之所以減價，係因為iPhone XS、MAX同XR都滯銷，減價當然係為咗促銷舊貨，有乜理由又關手設股嘅事，都係為炒而炒搵個藉好罷喇。

反而5G概念股炒得有啲道理，發改委指要加快5G商用部署，今次兩會場地更成為宣傳5G嘅地方，官方刻意將人民大會當嘅入口處，變身為5G環境，令到訪者有機會透5G技術，睇番兩會場地入口盛況.，再一次幫5G做宣傳，今日5G概念股又全線落鑊，扭轉之前連跌兩日再強勢翻炒。不過與此同時，總理工作報告提出，動網路流量平均費要再降兩成或以上，三個電訊商齊齊受壓，係重磅股中表現較差嘅成份股。

內地將推出更多措施促進汽車業發展，加上下調增值稅，汽車股有運行，整個板塊都見資金追捧。不過阿Man諗法都係無變，喺貿易談判美方要求中方開放市場嘅大前題下，汽車市場亦會係有需要讓步嘅行業，中門大開之後，內地汽車製造業難免遇到更大競爭，短炒都係勉勉強強，亦唔會高追，要睇中長線實在變數太多，汽車股宜炒不宜坐。

港股目前仍然高位整固，似乎係等好壞消息出台後，大市再向好走，向淡走，而家係整固兼抖抖，大市支持位喺28800水平，失守下試28400；相反大戶又藉好消息推高大市，至少行番上去29200樓上，再向上挑戰阻力，二萬九樓上阻力重重，過得到29200至29400呢關先再諗，一於見步行步。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)