香港財經 港股直擊

香港證券業協會於今年1月向會員作出問卷調查，協會副主席徐聯安指出，調查反映會員對今年港股的看法轉趨保守，樂觀指數為3年最低。

調查顯示，有38%受訪會員認為今年恒指的變幅介乎跌5%至升5%，相當於約在24553點至27137點。徐聯安表示，只有共37%會員認為恒指今年能升5%至兩成以上，亦是3年最低。

對港股看法轉趨保守，有54%會員預期其公司業務將維持不變，亦有23%會員料業務會減少，較去年調查有所增加。而工資增幅的預期亦較低，54%的會員料今年工資將不變，預期人工加幅低於3%的會員，有達23%。

有35%及26%的會員認為，香港及中國為今年最值得投資的市場，連同東南亞有7%，合計有76%會員認為亞太區屬於最具吸引力的市場，至於被選為投資風險最高的市場則是美國。

問到中、港正商討「理財通」，並由金管局負責協商，會否擔心券商無法得益？香港證券業協會主席張為國稱，希望政府能平衡各界利益。他舉例稱，政府推出「銀髮債券」之初，券商未能參與銷售，但及後已成功爭取。

至於大灣區的發展，張為國指有與政府當局建議，讓券商在港參與處理後勤工作，料由於不涉及在內地進行銷售，相信不會牴觸內地的監管法規，或較易推行。