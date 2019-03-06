港股直擊 即巿股評

內地減稅幅度較市場預期勁，港股連升三日後，恒指今早向好，一度升過百點，再度重上兩萬九關，惟國指半日微跌收市。

恒指今早高開41點，報29003，早段一度轉跌23點，低見28938，但隨後A股掉頭回升，港股也掉頭向上，最多升161點，高見29122，臨近午市回順，最終恒指半日升60點，報29022，國企指數中午收報11570，跌12點或0.11%，大市成交640.1億元。

藍籌股個別發展，昨日重上250天牛熊線的騰訊(00700)，暫錄四連升，半日再漲1.7%；滙控(00005)走高0.4%；友邦(01299)微升0.1%；港交所(00388)走高0.3%；大和叫沽平保(02318)，中午仍微升0.2%；國壽(02628)則跌1.8%；建行(00939)降0.1%；中行(3988)下滑0.3%。

焦點板塊

手機股：內地多個網購平台再調低iPhone售價，市場憧憬有望帶旺銷售，手機股今早突出。瑞聲(02018)半日揚3.7%；高偉電子(01415)漲3.3%；通達(00698)也升1.1%；非蘋概系的舜宇(02382)飆5.9%，為表現最佳藍籌；丘鈦(01478)漲1.9%；比亞迪電子(00285)揚2.9%；信利(00732)微漲0.6%。

5G概念股：發改委指要加快5G商用部署，相關股走高，京信通信(02342)升4.7%；中興(00763)漲3.7%；鐵塔(00788)連跌兩日後，中午反彈2.2%；中通服(00552)微升0.5%；長飛(06869)升1.3%。

中資電訊股：昨日總理工作報告提出，移動網路流量平均資費再降低20%以上，三大電訊商全線受壓，中移動(00941)下滑0.2%；聯通(00762)降2.3%，跑輸一眾藍籌；中國電信(00728)跌2.1%，為表現最差國指成份股。

焦點股份

周大福(01929)：獲花旗升評級至「買入」，目標價由6元升至8.6元，中午抽高7.3%，更是今早高位，半日成交有1.2億元。

海信家電(00921)：以2500萬元人民幣增持0.2%海信日立股權，持股擴至49.2%，股價一度抽升至19.5%，高見10.8元，中午仍大升16.4%，成交有1.85億元。

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