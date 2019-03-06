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今日 12:04 港股直擊 即巿股評

大和叫沽平保 換馬至國壽友邦

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大和　平保(02318)

評級：跑輸大市 -> 沽出

目標價：65元-> 72元 (較前收市價84.2元有14.5%潛在跌幅)

大和發表報告，認為平保新業務價值增長較對手弱，故將評級由「跑輸大市」降至「沽出」，目標價卻由65
元，升10.8%至72元。

報告認為，平保2012至2017年新業務價值複合增長達33%，惟2018年首9個月新業務價值增長已大幅放慢至3%，大和估計2017至2020年平保新業務價值複合增長只得9%，當中預計今年首季新業務價值增長僅升5%，比對手國壽(02628)及友邦(01299)預期升兩成和15至30%差。

大和又指，平保現時注重網上銷售及經紀長遠儲蓄產品，多於長遠保障性產品，但首兩個新業務價值增長由2017年升55%，到2018年上半年已降至30%，而長遠保障性產品則由24%降至2%，令長遠保障性產品佔新業務價由2016年的74.5%，降至67.1%，因平保優先注重網上業務所致，並較少關注長遠保障性產品，最終令交叉銷售變得困難。

由於預期今明兩年平保保費收入放慢，故大和睇淡平保前景，但基於A股強勢，故升目標價10.8%至72元，並建議換馬至國壽及友邦。

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