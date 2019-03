即巿股評 港股直擊

加拿大司法部3月1日當地時間簽發授權書後,卑詩省法院今天(3月6日)便確定對華為副董事長孟晚舟引渡聆訊的具體安排。中國外交部發言人陸慷批評,美加兩國濫用其雙邊引渡條約,對中國公民任意採取強制措施,是對中國公民合法權益的嚴重侵犯,中方對加方執意推進孟晚舟的所謂引渡司法程序表示強烈不滿和堅決反對,並已提出嚴正交涉。

中國官方就加拿大政府正式啓動對孟晚舟的引渡聆訊程序迅速表態,孟晚舟本人亦於兩日之後(3月3日),通過代表律師入稟卑詩省最高法院提出民事起訴,控告加國政府、邊境服務處及聯邦警察,在正式拘捕孟晚舟之前,對她作出非法拘留、搜查、審訊,侵犯她的憲法權利。

孟晚舟的入禀狀指出,加拿大法院在孟晚舟抵達溫哥華機場轉機(去年12月1日)的前一晚已經發出拘捕令,但邊防人員及聯邦警察蓄意暫緩執行法院的命令,把她帶走後,亦沒有表明她被扣留的原因,直到拘留3小時後,邊防人員其間借例行海關檢查為由對孟晚舟作出盤問,又逼她交出兩部私人手提電話、一部平板電腦、一部個人電腦及要求她講出密碼,待掌握足夠資料,加拿大警方才告知她已被正式拘捕及有權聘請律師。中國外交部發言人再次敦促美國立即撤銷對孟晚舟的逮捕令和引渡請求,同時敦促加拿大立即釋放孟晚舟,避免錯上加錯。此外,據加國法律界人士分析,提出民事起訴的一方律師,只要找到證據證明執法人員在拘留孟晚舟的過程違法,整個引渡程序就可能無效。

事實上,「孟晚舟事件」只不過是美國以副總統彭斯為首試圖封殺華為5G發展的全球大動作其中的小插曲。有趣的是,身為最高領導的總統特朗普不久前才透露,司法部長巴爾(William Barr)與法律團隊商討,未來幾周撤銷起訴華為違反制裁伊朗禁令的可能性。

「侵侵」更在2月25日的Twitter要求美國企業盡快取得5G甚至6G技術,並責成美方應憑實力而不是靠封殺已領先的對手進行競爭(I want 5G and even 6G technology in the United States as soon as possible. American companies must step up their efforts, or get left behind…I want the United States to win through competition not by blocking out currently more advance technologies.)。看來「孟晚舟事件」很大機會圓滿落幕。

港股方面,2月27日「搏拳實錄」講到,老徐在2月初就期待有個靚位long call,但由於堅信恒指會有一次較大幅度調整的Confirmation Bias作祟,整個2月都揀不到啱心水的開期指長倉機會。

不過,由於EJFQ系統反映強勢股買的強勢股指數在2月27日見頂回落,本周一更與恒指呈明顯的單日「熊背馳」,老徐昨天沽出即月行使價29000點期指call,收取412點期權金。老徐由拒絕long call高追(2月13日「搏拳實錄」標題)變成現在short call冒險估頂,只為博恒指會出現期待已久的健康調整。

老徐