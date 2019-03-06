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今日 10:33 中國財經 港股直擊 即巿股評

【異動A股】人保A股又升停 四日爆升46.5%

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人保A股(601319.SH)又升停板，更是連續第四日升停板，現高見11.66元人民幣，抽升一成，成交金額18.81億元人民幣。

人保A股四連升，現價計，累升46.48%。

人保H股(01339)表現呆滯，最新造3.76元，微升0.5%；旗下財險(02328)更跌0.7%。

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