港股直擊 即巿股評

人大會議展開，A股超買下仍愈升愈有，港股昨日在騰訊(00700)急升下造出三連升，短期在二萬九關爭持的機會較大。

隔晚美股三大指數微幅收跌，投資者繼續關注美中貿易談判進展，以及中國的經濟增長政策，三大指數微幅高開後，好淡爭持。道指最多跌94點，收報25806點，跌13點；納指微跌1點報7576點；標指報2789，跌3點或0.1%。

投資者關注公司業績。通用電氣發盈警，股價最多跌近8%；中概股大漲，虎牙直播漲近22%，攜程漲近20%，歡聚時代漲13%，因業績均超預期。

美國貿易代表萊特希澤周一宣布，根據美國總統特朗普指示，美國政府計劃取消給予印度和土耳其的普惠制待遇。美國貿易代表辦公室當天發表的一份聲明說，由於印度未能確保在多個行業向美國提供公平、合理的市場准入條件，美國政府將終止該國的普惠制待遇。同時，由於土耳其經濟已經足夠發達，不應再享受進入美國市場的優惠待遇。

中國商務部部長鐘山談中美貿易磋商，稱取得目前成果很不容易，當倍加珍惜；工作團隊正繼續磋商，達成協議需雙方相向而行共同努力。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.37元，較本港上日收市高2仙；騰訊昨日急升逾4%，ADR收報365.57元，再高4.17元；國壽(02628)ADR收報22.31元，低9仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.63元，高7仙；中石油(00857)ADR收報5.21元，高2仙；中石化(00386)ADR收報6.71元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報81.69元，高0.69元；聯通(00762)ADR收報9.81元，高1仙；中電信(00728)ADR收報4.39元，高2仙。

ADR港股比例指數報29081，較上日恒指收市高119點或0.41%。周二恒指收報28961，微升2點；恒指連升第三日，累漲328點或1.1%。短期阻力為本周一高位29241。

政府統計處昨公布，今年1月份零售業總銷貨價值的臨時估計為481億元，按年上升7.1%，遠超市場估計的1.1%升幅。其中，藥物化妝品銷貨升13%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升4.7%。政府發言人表示，1月份銷售顯著上升，主要由於今年農曆新年較早出現而被推高，期間訪港旅客人次急升亦帶來部份支持，但指因農曆新年在不同時間出現造成扭曲，所以要待2月份的零售業銷售數字與1月份的數字合併分析，才較可確定實際的趨勢。

焦點板塊

內房股：昨日普遍造好，收市後多家公司出通告。恒大(03333)發盈喜，預期去年核心業務淨利潤按年增長超過九成；融創(01918)公布2月實現合同銷售金額182.7億元(人民幣‧下同)，按年跌4.4%；碧桂園(02007)2月單月合同銷售金額418.1億元，按年增加8.4%；龍光地產(03380)預期去年核心溢利按年增加不少於45%。世茂房地產(00813)2月合約銷售按年升四成一。

焦點股份

恒大健康(00708)：預期去年由盈轉虧，淨虧損約14億元人民幣，對比2017年淨利潤3億元人民幣，當中新能源汽車部分預計錄得約17億元人民幣淨虧損。

石藥集團(01093)：公布就旗下用於治療高血壓的馬來酸左旋氨氯地平片，向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交新藥上市申請，是中國醫藥企業首次向美國FDA提交新藥上市申請。

世茂房地產(00813)：公布2月合約銷售額約為100.4億元人民幣，按年升四成一。

周黑鴨(01458)：發出澄清公告，對於沽空機構報告聲稱集團誇大收入，過往財務記錄亦屬偽造及欺詐，周黑鴨認為對虛假過往財務資料的指控完全屬無稽之談及缺乏根據。股份今早復牌。

今日有多家公司公布全年業績，其中以藍籌新貴創科(00669)、IGG(00799)、美高梅中國(02282)及鷹君(00041)較受市場關注。