即巿股評 港股直擊

近年以來，中港美三地股市聯動性越來越高。

一方面，三地經濟緊密聯繫，實際上更多是由於內地的不斷開放，容易受到海外市場影響，另一方面，國力增強之後，對世界的經濟影響也越來越大。

例如去年底美股大跌，其中一個原因就是所謂China Concern，就是對來自中國的需求減弱的憂慮，其中畢非德重倉股蘋果公司就深受其害。

根據我的研究，三地股市在周期波動上趨向一致，去年年底就是同時看好三地股市。雖然如此，三者的趨勢又有明顯不同。

例如，明顯地，美股在過去幾年是大牛市，中國A股大起大落。而去年12月，卻出現美股急跌，而A股港股緩跌卻不破新低的形態。

之後的發展大家都知道，在政府和央行的強力干預下，美股和A股形成了強趨勢。相對而言，A股的走勢最強，皆因成交量集中放大，情緒改善最為明顯。

有種說法筆者也認同，股市的強弱表現取決於政治需要，越有需要就越漲得厲害。

雖然如此，萬種行情歸於市，中國A股經常出現急漲結束反彈的反彈市，尖頂很多，底部多為復合形態，而美股反而尖底最多，頂部多為復合形態。

目前來看，美股開始出現滯漲，3月7日多個重要金融期貨市場開始轉倉活動，直到3月15日到期。同時又進入水星逆行時期。行情將會出現反覆，好像周一晚道指閃跌400點，其後又一切如常。

恒指亦見密集阻力線，附圖為行星線分析圖。

而中國A股，一個判別方式就是利用決勝日，2月25日上證指數裂口高開高走大漲5.6%，成交量放大一倍，該日就是決勝日，該日的開盤2838點任何時間不能被跌破否則大勢已去。如果顯太遠了，可以利用最近的調整低點2924點作為判別。

中美港股股市從周期上來說已經走向極盡，中國文化的智慧，盛極而衰才是自然界的循環。我們又來觀察一下三地股市這段時期的表現。美股港股大可以在頭部寬幅震蕩。中國A股最有趣，如果重複14年牛市起點，未來的調整就很可能是強勢調整浪，大致橫行，如果真的如此，那就大有可為了。

因此，作最好的期望，但謹慎的態度，往往指數回調橫行，只要不是轉勢，此時就是考驗選股的時候了。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。