即巿股評 港股直擊

昨日港股反覆微升，仍受制二萬九關。恒指低開136點後，在騰訊(00700) 帶動下，大市一度倒升66點，高見29025點，惟二萬九沽壓明顯，最終恆指全日僅微升2點，收報28961；大市全日成交額1186.58億元。筆者認為恒指自今年1月3日由25000點左右，至今已上升逾4000點，港股已明顯回復強勢，不少優質股自年初以來已由低位回升，故現階段可留意一些有力追落後的股票。

選股方面，建議可留意中國透雲(01332)，看好此股的最大原因就是二維碼的普及化，目前智能手機已是不少人的生活必需品，利用手機來團購、買電影戲票、購物飲食付款更是大勢所趨，而中國透雲就是一家專門做有關二維碼業務的公司。 若大家翻看其公司的歷史，或許會以為此股主要從事研發及生產鐘錶盒、珠寶盒等，2012年7月12日此股剛上市時名叫確利達股份，為中渝置地旗下一家老牌從事包裝産品的原設備制造及外判制造的公司，其後該公司也曾因股權轉讓而改名，到2016年由湖南富商歐亞平成為大股東，並在當年8月以5.13億元向現任的大股東王亮的母親購入二維碼及「一物一碼」商務智能信息技術解決方案業務。根據買賣協議，該公司更間接持有上海透雲物聯網科技有限公司100%股權。此後，歐亞平將手中逾20%股權悉數售予王亮，王亮因而成爲第一大股東，更將公司更名爲中國透雲。

最重要的是，多次股權轉手後，此股的主要業務已完全改變，於2017年已策略性地將重點轉移至密集研發產品包裝上的二維碼業務及解決方案以及透雲門店管理系統。

二維碼的業務發展可以有多快? 大家看看其業績便明白。新業務要投入大量資金，初期的虧損是必然的，而虧損收窄的幅度有多快便反映了新業務的盈利能力，自2016年8月購入二維碼業務，該公司在2017年全年收入錄得3.98億元，按年增加22.7%。虧損由2016的11.51億元，收窄至2.45億元。而2018年的中期業績則錄得收入1.62億元，虧損由去年同期9249萬元，收窄至8284萬元。

業績反映了二維碼業務令該公司的發展逐漸向好，而最重要的是，不少分析也認為，二維碼業務能帶來巨大的延伸效應。如上周該公司便公佈與中國檢驗檢疫學會、浪潮國際(00596)母公司浪潮集團及中檢聯創新科技（廣州）有限公司簽訂「品質鏈品牌商城」戰略合作協定，打造全程品質支撐系統(QBBSS)質量鏈的質量提升生態體系，以解決消費者在零售市場所面對的質檢問題。

這次合作，中國透雲將會獨家全權負責建設、管理及營運這個「品質鏈品牌商城」。據了解，截至目前為止已有約1萬家線下便利店使用上海透雲的智慧零售系統，藉此為消費者篩選商品質量，而日後該公司便會為這個「品質鏈品牌商城」將大力擴充其銷售管道，以提高產品的銷量。而透過這次合作，將會令中國透雲的二維碼相關業務發展更為完善。

由購入二維碼業務至今不足三年的時間，中國透雲已擁有多項二維碼印刷專利，為中國產品生產商提供產品二維碼印刷服務，同時更提供一站式的數位行銷方案，包括銷售過程管理等。未來由二維碼業務延伸出來的發展可能更多更多，買股就是要看其前景，正如當年的騰訊(00700)，大家也想不到日後其公司規模可以發展得如此驚人。

建議可於0.09元吸納，目標看0.135元，跌穿0.075元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益