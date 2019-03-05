港股直擊

期指周一走勢可謂峰迴路轉，早上高開140點後，初段曾倒跌7點，惟於11時後隨內地股市突然急升帶動，期指急漲525點，高見29255點；不過，午後A股急回，期指升幅亦大為收窄，最終全日升155點，收報28885點。

昨天受隔晚美股走軟的拖累下，期指開市初段曾跌逾200點，低見28675點，其後再次出現反彈，午後一度倒升104點，高見28989點，尾市升幅收窄，全日僅升5點，收報28890點。

有傳中美已接近達成貿易協議，加上市場憧憬兩會將釋出利好消息，以及內地科創板細則得以落實，因而為中港股市近日的表現帶來支持。昨天，國務院總理李克強發表《政府工作報告》，將透過減稅降費近2萬億元人民幣以支撐經濟，並下調製造業等行業的增值稅率3個百分點。上述有關額度超市場預期，有分析指相關措施可支持內地今年經濟增長共0.7至0.8個百分點；因此即使中央同時下調本年經濟增長目標到6%至6.5%（反映預期經濟將會放緩），惟在中央決心穩經濟的前提下，再加上內地市場的流動性漸見改善，預期A股今年應繼續向好，港股因而受惠。

另一方面，中美貿易戰似已進入最後階段，有傳「習特會」亦已擬定於3月27日舉行，預期自去年6月開始的中美貿易戰如無意外將在月內結束。現時，筆者建議大家要開始留意貿易協議內容之相關消息，倘若最終簽訂的協議內容將對中國十分不利的話，屆時即使能成功結束貿易戰，但中港股市亦很大機會不升反跌，甚至出現深度調整。

技術上，如上期所言，雖然期指短線仍然向淡，惟於周一卻曾升穿前浪頂29038點及重要阻力29070點，高見29255點，再創近日高位；不過，當天最終於高位回落近400點收市，未能企穩前浪頂及重要阻力之上，除了反映29000點之上的阻力不輕外，亦可確認周一的突破只屬假突破，暫時未具足夠條件開展下一輪單邊升浪。

此外，日線圖中，期指周一收市時再次形成「射擊之星」的見頂利淡形態；同時於14天RSI中出現三頂背馳的強烈見頂訊號；再者，MACD圖中亦出現熊差利淡訊號，各項指標皆反映，期指短線技術走勢變得更差。

現時期指向上阻力將會提升至周一的高位29255點，若要開展下一輪單邊升浪，須先行成功向上突破（陽燭收市升穿該位置，再配合翌日升穿上天的高位及10時前高位）；相反，如果期指以陰燭收市跌穿10天移動平均線（現時為28762點），便須再試20天線及250天線之區間（現時為28430至28193點），同時該位置亦是目前牛證的重貨區，待回調後才再展開下一輪上升走勢。

倘回調可部署價外Long Call

策略方面，持有3月Long Call可續持有，並待期指如以陰燭收市跌穿10天線作為平倉參考。因現時市底仍然偏強，即使期指未來收市跌穿10天線，現階段仍不建議開淡倉，相反，應待期指回調至上述20天及250天線區間時，考慮小注入市部署3月價外800點Long Call；另一方面，如期指之後成功突破29255點的話，亦可考慮部署3月價外600點Long Call。