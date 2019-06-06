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受美國建築開支意外回落拖累，標普500指數周一由升轉跌，曾急瀉1.29%，收市仍挫0.39%；恒指昨天低開136點後一度下滑224點，最終勉強力保不失，收報28961點，微漲2點。面對美市大幅波動，港股卻處變不驚，全靠強勢A股做後盾。

A股踏入豬年加速上揚，短短3個星期，上證指數升越「雙底」形態頸線和250天線，繼而一口氣突破跌浪反彈黃金比率38.2%和50%阻力，以及3000點關口；昨天高位雖一度呈現反覆，仍錄得0.88%進賬，收報3054點，邁步挑戰3100點。今年1月以來，滬指累漲22.47%，在環球主要指數中排名首位。

儘管2019年內地股市暫時「牛霸全球」，惟中外投資者對後市依然充滿戒心，只因2014年至2015年「大時代」的教訓猶有餘悸。

A股今次表現確實頗有「大時代」的影子。附【圖】所見，滬深兩市每天成交量近日猛增至超過一萬億元人民幣，連同滬指估值(預測市盈率)水平，都與2014年升市初期相若。此外，反映股民使用槓桿比例的融資餘額從谷底明顯反彈，以至滬指30天波動率在最近3周急速抽高約10個百分點等，尤如重演「大時代」市況。正正是當年股市炒高後隨即暴瀉，並且尋底多年，因此削弱了市場對是次A股進一步向上的信心。

內地股市能夠「脫熊」，主要原因是A股獲納入多個國際指數，吸引外資持續流入，加上中美貿易談判進展理想所帶動；然而，經濟下行壓力猶在，政策陷於既要去槓桿又要刺激經濟增長的兩難局面，乃A股面對的最大挑戰。

滬指以強勢迎接兩會揭幕，但兩會暫沒有重大利好消息公布。總理李克強昨天發表的《政府工作報告》，把今年GDP增長目標下調到6%至6.5%區間，藉減稅降費推動經濟，加大對中小企定向降準，又重申不搞「大水漫灌」等，都屬預期之內。至於怎樣落實國家主席習近平提到的「金融供給側結構性改革」，則未提供新啟示。

從歷史數據分析，兩會舉行期間股市一般表現平穩，A股短期內似乎仍受中美貿易談判左右。兩國元首是否一如傳聞於美國時間3月27日前達成貿易協議，至今未有答案，惟上周在越南河內舉行的美朝第二次峰會，反高潮以破局告終，美國總統特朗普與習近平能否順利簽署「海湖莊園協議」，目前尚有不少變數。

無論是「大時代」的前車之鑑，或是受制國內外經濟充斥不明朗因素，A股要更上層樓，單單計及累飆超過兩成，理應需要一次調整，消化漲幅。摩根資產管理認為，市場對升勢存顧慮，也會觸發健康的調整。

本欄昨天指出，港股可以超買再超買，健康調整何時來臨難測，最好「莫估頂」；然而，若果A股真的出現整固，唯A股馬首是瞻的港股，相信屆時勢必跟跌。

信報投資研究部

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