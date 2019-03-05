重要通告 港股直擊

艾伯科技(02708)公布，就可能收購一家公司的非控股權益，訂立無法律約束力的意向書。

該公司稱，獲收購的公司連同其附屬公司，主要提供科技服務及專注於營運一站式教育科技服務平台。