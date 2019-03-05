今日 18:52
重要通告
港股直擊
捷榮國際(02119)公布，截至去年底止，全年盈利7578.4萬元，按年增64.41%，每股盈利10.71仙，派末期息5.78仙。
期內，收入10.71億元，按年增加12.22%。
A股成交萬億賀兩會 衝越3000
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拋錨貨車尾板如鍘刀劏開城巴 兩司機亡
紀曉風
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擴基建兼換車潮 留意重卡產業鏈
伊馬仕
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Why Beijing may be keen on boosting the stock market
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
蛋殼公寓C輪吸39億 螞蟻領投 估值升至逾156億
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抓緊粵港澳大灣區發展機遇
林世康
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財富管理
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