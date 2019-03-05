即巿股評 港股直擊

上周三收市EJ Market用「精明選股」搜尋穩陣短炒中小型股，捕捉到現代牧業(01117)，大市兩萬九爭持之際，個股旺場，可繼續尋找爆發力高的中小型股。

三月進入傳統消化資訊高峰期，資訊之海包括業績期和兩會國策，今日就在總理工作報告搵題材。

教育股今日造得較好，市場聚焦國家保持財政性教育經費佔GDP 4%以上，中央財政教育支出安排超過1萬億元人民幣。

不過，更好炒教育題材放在就業部分：實施職業技能提升行動，從失業保險基金結餘中拿出1000億元人民幣，用於1500萬人次以上的職工技能提升和轉崗轉業培訓；改革完善高職院校考試招生辦法，鼓勵更多應屆高中畢業生和退役軍人、下崗職工、農民工等報考，今年大規模擴招100萬人；擴大高職院校獎助學金覆蓋面、提高補助標準；中央財政大幅增加對高職院校的投入，地方財政也要加強支持。

內容其實延續國務院上月發表的《國家職業教育改革實施方案》，發展新時代職業教育。

根據教育部去年10月公布的2017年中國教育概念顯示，當年全國共招收普通、成人本專科學生979萬人；民辦高校招收普通本專科招生共175.4萬人。如大規模擴招100萬人若可完成，即高職院校招生可在2017年水平提高8.7%。

改革方案出台時已在「EJFQ市評」強調，職業教育並不是大學教育，是技術和應用導向，與本港的IVE和VTC較接近，選股時要避開K-12模式教育股。

本港職業教育業務佔比較高的股份有：希望教育(01765)、中教控股(00839)、新高教(02001)、民生教育(01569)和新華教育(02779)。

當中新高教早前給沽空機構纏上，暫不操作。

餘下4股中，中教市值最大，作穩陣之選。希望、民生和新華爆發力相對強，又以民生和新華走勢較好睇。

民生教育為深市「港股通」股份，今早一下試10天線即回勇，入場首站睇2.1元水平。

新華教育成交偏少，近期於2.9元水平橫行，可借國策短炒，惟去年8月13日的下跌裂口稍為礙眼，短線半成止蝕。

陳鎮強

信報投資研究部

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