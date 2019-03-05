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今日 18:16 港股直擊 中國財經

【北水手影】淨流入增至41億 追騰訊 轉買建行工行

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中港市場反覆向好，恒指低開136點，開市後曾挫224點，低見28734，稍為跌穿10天線(約28781點)後有支持，內地股市午後向上，港股亦升穿上午高位，最多升66點，最終收報28961點，微升2點，連升三個交易日。

全日北水淨流入增至40.94億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

中資金融股方面，北水終流入兩隻重磅藍籌內銀，建行(00939)有4.79億元淨流入；工行(01398)有5.26億元淨流入。另外，農行(01288)有2.55億元淨流入；信行(00998)亦有1.72億元淨流入。內險的財險(02328)亦有2.09億元淨流入。

相反，中信証券(06030)有7106萬元淨流出。

其他藍籌股方面，升返250天線的騰訊(00700)全日有7.62億元淨流入，為全日北水流入最多個股；吉利(00175)有2.07億元淨流入；神華(01088)有1.1億元淨流入。

淨流入較高股份有：盤中曾挫6.5%的中國鐵塔(00788)有4832萬元淨流入；廣汽(02238)有7667萬元淨流入；金風(02208)有6616萬元元淨流入；阿里健康(00241)有5175萬元淨流入；

淨流出較高股份有：永利澳門(01128)有1.21億元淨流出；融創中國(01918)有9600萬元淨流出；中興(00763)有3174萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、工行、融創、吉利、農行、財險、中信証券、神華及信行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中興、融創、永利、鐵塔、建行、廣汽、農行、金風及阿里健康。

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