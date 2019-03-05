港股直擊 即巿股評

隔晚美股一度急插逾四百點，惟內地減稅力度有驚喜，滬深A股齊造好，港股由騰訊(00700)力撐下，曾挫逾兩百點後回穩，恒指連升第三日，累漲328點或1.1%。

受上日道指下挫拖累，恒指今早低開136點，報28823，早段跌幅曾擴至224點，低見28734，但內地減稅有驚喜，恒指稍穿十天線(28782點)後喘穩，加上內地股市午後回勇，推動恒指一度倒升66點，高見29025，但兩萬九上阻力大，累港股尾市好淡爭持，最終恒指收報28961，微升2點或0.01%；國企指數收造11582，升7點或0.06%，大市成交1186.58億元。

港股上升股比例49%，下跌比例51%，反映個股整體表現缺乏方向。

即月期指收報28890，升5點，低水72點。

藍籌股個別發展，騰訊連升第三日，向恒指貢獻121點，全日漲4.2%，更重上250天牛熊線(355.9元)，亦是升幅最大的藍籌股；滙控(00005)走高0.2%；中移動(00941)下滑0.8%；友邦(01299)跌1.3%；港交所(00388)下滑0.6%；萬洲(00288)連升兩日後回吐2.4%，為包尾藍籌股。

焦點板塊

濠賭股：摩根大通對濠賭股前景審慎，更下調銀河娛樂(00027)及永利澳門(01128)評級，濠賭股大致受壓，銀娛跌2.1%；永利也降2.5%；澳博(00880)則跌1.5%；金沙(01928)跌1.1%；新濠(00200)降1.8%；但美高梅(02282)持平。

教育股：總理李克強在政府工作報告中提到，今年財力雖然很緊張，國家財政性教育經費佔國內生產總值比例繼續保持在4%以上，中央財政教育支出安排超過1萬億元人民幣。教育股午後跑出，中教(00839)炒高8%；民生教育(01569)揚5.3%；楓葉(01317)飆5.6%；新高教(02001)炒高8.1%；希望教育(01765)抽升7.5%；睿見(06068)急揚6%。

內房股：內地傳媒報道，深圳多家銀行下調房貸利率，內房股今早偏好。雅居樂(03383)急升7.4%；碧桂園(02007)升3.5%；華潤置地(01109)微漲0.3%；恒大(03333)走高0.4%；昨日急升的融創(01918)，今日再漲2%；合景泰富(01813)上月預售按年跌1.8%，惟股價仍揚3.6%。

焦點股份

創維(00751)：市場仍憧憬超高清影音產業發展規劃帶來商機，昨日揚4%的創維數碼，今日又再熱炒，全日再飆9.6%；對手TCL電子(01070)也揚8.4%。

國泰(00293)：計劃洽購香港快運，股價逆市攀升，一度升3.7%，高見13.5元，收造13.3元，仍漲2.2%，成交金額7780萬元。

九龍倉置業(01997)：去年股東應佔盈利180.27億元，按年增4.7%。每股盈利5.94元，派第二次中期股息1.05元，連同首次中股息1.05元，全年共派2.1元，惟股價全日跌1.5%。