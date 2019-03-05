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今日 14:53 港股直擊 即巿股評

騰訊發威 恒指突破上午高位返兩萬九

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港股升穿上午高位，暫時最多升51點，見29011點。截至下午約2時50分，恒指報29007點，升47點或0.2%，大市成交額921.07億元。

國企指數報11600點，升25點或0.2%。

A股尾段走高，滬指升0.78%；深成指升1.96%。

藍籌股方面，騰訊(00700)最新升3.8%，見360元，創去年8月30日以來新高，領漲大市。

建行(00939)升0.8%。

友邦(01299)回吐1.2%；平保(02318)回吐1.2%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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