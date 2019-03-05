港股升穿上午高位，暫時最多升51點，見29011點。截至下午約2時50分，恒指報29007點，升47點或0.2%，大市成交額921.07億元。
國企指數報11600點，升25點或0.2%。
A股尾段走高，滬指升0.78%；深成指升1.96%。
藍籌股方面，騰訊(00700)最新升3.8%，見360元，創去年8月30日以來新高，領漲大市。
建行(00939)升0.8%。
友邦(01299)回吐1.2%；平保(02318)回吐1.2%。
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港股升穿上午高位，暫時最多升51點，見29011點。截至下午約2時50分，恒指報29007點，升47點或0.2%，大市成交額921.07億元。
國企指數報11600點，升25點或0.2%。
A股尾段走高，滬指升0.78%；深成指升1.96%。
藍籌股方面，騰訊(00700)最新升3.8%，見360元，創去年8月30日以來新高，領漲大市。
建行(00939)升0.8%。
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