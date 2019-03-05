即巿股評 港股直擊

隔晚美國公布嘅經濟數據表現麻麻，拖累美股高開低走，道指盤中曾跌逾400點，其後跌幅收窄，標指跟納指跌幅更溫和，個別科技股逆市上升，抵銷美股部份跌幅。雖然隔晚港股喺夜期同ADR有些少腳軟，但今早港股低開後，試一試條10日線(28766點)又見支持。恒指低開136點，之後跌幅曾擴大至224點，見28734點半日低位，A股靠穩令港股有支持，恒指一度倒升17點見28976點半日高位，中午恒指報收28950點，跌8點；國指則跌7點，報收11568點。

雖然阿爺堅持唔再大水漫灌，但為咗刺激經濟，卻有意減部份企業稅，變相都係放水，對A股嚟當然係好事。兩會舉行，今早係人大會議開幕，總理發表政府工作報告，A股贈興上證指數企穩3000關之上，港股亦扭轉早段跌勢。阿Man呢一兩星期再三強調，港股市底明顯轉強，雖然過去兩個月港股確係累積唔少升幅，但回吐壓力唔算大，恒指呢次升浪沿途上嚟，每次回落至10日線均見支持，做淡友邊會有着數。

重磅股方面，阿Man絕無馬後炮，早於上周四五已建議重新收集騰訊(00700)，騰訊之前見過350元水平後，稍作回調整固，但期間股價一直穩守330元水平之上，已建議大家再次收集，皆因3月踏入業績期，騰訊將於本月21日派成績表，呢段時間好大機會落鑊再炒，亦好為要再向上挑戰嘅大市注入動力。加上呢兩日見北水再次入場掃貨，難怪今日騰訊半日升2.8%，再見357元半年高位。若然騰訊呢兩日能成功企穩於356元，唔單止完全回補去年9月嘅巨型下跌裂口，更可以成功重返250日線之上，股價有望進一向372元水平推進。

不過其他重磅股都要抖抖，噚日係威低勢嘅內險股今日見回吐，而內銀股表現亦甚為呆滯，單靠騰訊單打獨鬥，令大市始終受制於二萬九水平。唔少粉絲見濠賭股一直落後大市，唔知係貪平定係身痕，不時都問阿Man呢個板塊買唔買得。自去年初阿Man已對呢個板塊有彈無讚，皆因見賭收每況愈下，而喺內地經濟下行壓力增加之下，博彩股更加無運行。即使阿爺要催谷經濟，都唔會走去鼓勵賭博，濠賭股要扭轉弱勢，始終都要靠經濟轉好帶動，估計今年上半年都係好有運行。

大市繼續幾百點嘅區間內運行，呢期都係炒股唔炒市，等待中美貿易談判開花結果，屆時大市或有動力突破29200呢個重大阻力，更上一層樓。至於支持位喺10日線似乎唔錯，純粹以大戶趁短線回調或要開一個牛扒餐計，牛證重貨區28300-28399，亦係20日線附近，估計跌到嗰個水平，大戶隊冧完呢個重貨區，缸邊友已經仆倒去掃貨入市。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)