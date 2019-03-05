重要通告 港股直擊

九龍倉置業(01997)公布，截至去年底止全年股東應佔盈利180.27億元，按年增4.7%。每股盈利5.94元。

九龍倉置業派第二次中期股息1.05元，連同首次中股息1.05元，全年共派2.1元。

期內，基礎淨盈利100.53億元，按年上升5.82%；其中投資物業基礎淨盈利增12%至97.04億元，佔集團整體97%。每股基礎淨盈利3.31元。

去年，收入164.81億元，按年減少21.16%。其中，投資物業收入143.04億元，按年增加7.27%。海港城收入增加10%及營業盈利增加11%，反映商場和寫字樓的租金總收入上升。至於發展物業收入大跌98.49%至8900萬元。

酒店收入上升29.79%至18.21億元，主要因為海港城內3間馬哥孛羅酒店表現穩固，以及中環The Murray, Hong Kong提供新貢獻。

九龍倉置業表示，超越市場的業務表現將集團投資物業組合於2018年的零售銷售額推至新高。年內，租戶銷售額創下歷來最高記錄，達490億元，佔香港零售銷售總額超過10%，當中海港城大幅增長24%，遠高於香港市場平均增長率。海港城的銷售數字持續強勁，營業毛利率達89%，令海港城繼續成為集團主要增長動力，分別帶來63%的收入和72%營業盈利。