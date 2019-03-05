港股直擊 即巿股評

隔晚道指一度瀉逾四百點，惟內地減稅力度勝預期，今早A股反覆向好，令港股曾挫逾224點後喘穩，半日微跌兼力守十天線(28780點)收市。

受上日道指下挫拖累，恒指今早低開136點報28823，早段跌幅曾擴至224點，低見28734，但內地減稅有驚喜，恒指稍穿十天線後回穩，更一度止跌回升17點，高見28976，隨後大市再度回落，最終中午微跌8點報28950，國企指數中午收報11568，跌7點，大市成交643.6億元。

上證指數半日收報3031點，升3點或0.11；深成指收報9460點，升76點或0.81%。

藍籌股個別發展，騰訊(00700)支撐大市，更創半年高位，暫錄三連升，半日漲2.8%；滙控(00005)走高0.2%；中移動(00941)走高0.4%；友邦(01299)跌1%；港交所(00388)下滑0.4%。

焦點板塊

濠賭股：摩根大通對濠賭股前景審慎，更下調銀河娛樂(00027)及永利澳門(01128)評級，濠賭股受壓，銀娛半日跌2.5%；永利也跌2.7%；澳博(00880)則挫3%；美高梅(02282)下滑1.8%；金沙(01928)更是包尾藍籌股，跌2.8%；新濠(00200)降2.7%。

內銀股：總理李克強工作報告中提到，加大對中小銀行定向降準力度，釋放資金全部用於民營和小微企業貸款，但內銀股普遍下跌。招行(03968)降1.6%；交行(03328)走低0.6%；信行(00998)跌1.3%；民行(01988)降0.6%；光大銀行(06818)跌0.3%；至於中行(03988)及工行(01398)各別跌0.3%；但農行(01288)及建行(00939)則無升跌

內房股：內地傳媒報道，深圳多家銀行下調房貸利率，內房股今早偏好。雅居樂(03383)曾急升6.9%，半日仍飆6.1%；碧桂園(02007)升2.4%；華潤置地(01109)漲0.5%；恒大(03333)走高0.2%；昨日急升的融創(01918)，半日再漲2.4%；合景泰富(01813)上月預售按年跌1.8%，惟股價仍揚4%。

焦點股份

創維(00751)：市場仍憧憬超高清影音產業發展規劃帶來商機，昨日揚4%的創維數碼(00751)，今早又再熱炒，半日再飆7.7%；對手TCL電子(01070)也揚5.2%。

國泰(00293)：計劃洽購香港快運，股價逆市攀升，一度升3.1%，高見13.42元，半日造13.36元，仍漲2.6%，成交金額2990萬元。

信利(00732)：首兩個月營業額27.49億元，按年增長14.88%，今早輕微高開後炒上，曾抽升12.1%，高見1.57元，半日仍飆10.7%，報1.55元，成交有5950萬元。

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