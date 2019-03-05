即巿股評 港股直擊

噚日揀出嚟隻恒指牛(63279)，基於有6X倍槓桿關係，喺朝早11點打個見個市火箭式咁向升，都真係可以有理無理放落場；喺下半場開市無幾耐，個市已經抽升到29200點樓上，(63279)應該可以埋到你lunch張單(唔貪心嘛，咁已經夠啦)。

至於噚日喺[下半part]提過因為噚日恒指忽然抽升(仲以為條VHSI可以頂多陣)，先會係29200至29299點呢層街貨可能已經四散，繼而熊證重貨區將會上移；至於下方牛證街貨亦會因恒指大升而先行獲利。如認為恒指可以憑條10天線作為彈床再彈上去嘅話，可以揀安全之選嘅恒指牛(62635)，或無打靶限制嘅恒指Call(27447)。

講到明小妹其實個人不太喜歡啲貨坐過夜，但都照睇吓噚日揀出嚟嘅牛/Call咩 環境啦。拆開恒指5分鐘圖睇，噚日下晝2點15分同2點50分，SlowSTC(14,3)落到超賣水平，可視為買入位，而(62635)喺呢兩段時間嘅高低位分別做過$0.07/$0.068同$0.068；至於(27447)高位低就分別係$0.173/0.172，平均買入價就係$0.069/$0.01725。

今朝起身除咗出面落勁大雨之外，睇電視先知原來噚晚美股都「落大雨」，最多跌400幾點，最後都係跌200幾點埋單，怪不得今日恒指都見紅開市，咁好明顯(62635)同(27447)都要捱價。

依家10點8分，兩會開始咗都成個鐘，恒指跌幅稍為收窄，至依家做緊28784點，跌174點，最低暫時做過28735點，換言之下方牛證最貼價嗰part28700至28799點都幾乎死晒，而呢個位有相當於198張期指。至於上方熊證最貼價嘅29200至29299點嗰494張期指就更係安然無恙啦。

牛/Call就更係要搵位走架啦(就算有錢贏你都要搵個位走先可以由賬面數變實數架嘛)，計多條數搵一搵牛證熊街貨中間位，就係將上/下層最貼價嘅盡頭嗰口數加埋除二，上方最貼價最盡頭嗰粒數就係29299；下方(唔好理28700至28799點呢層啦，當佢死咗啦)最貼價最盡頭嗰粒數就係28600，小學數學題：(29299+28600)/2=28949.5， 即係同噚日個收市價差唔多；而10點17分mark低28796點就同中間位差百零點，即係話如果今日稍後時間個市上返，呈「十字星」嘅話，都唔好視為「跌完」再博升，因為只係企返喺中間位；但牛/Call嘅就留心有無可能搵位走；至於完全無貨嘅今日亦都唔好無啦啦追入去。唉，兩會係悶，但個市就係會睇住兩會有咩好嘢講出嚟，然而炒起相關板塊。

聽日小妹要陪老媽「出省城」(過海去灣仔啫)，[輪證贏家]休息一日。周四見。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#