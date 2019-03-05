港股直擊 即巿股評

隔晚美股波動，道指收市跌206點，港股兩日升逾三百點後，今早一度吐逾兩百點。

恒指低開136點，報28823，之後曾挫224點，低見28734，稍稍跌穿10天線(約28766點)後有支持，恒指一度僅跌111點，報28848。截至10時11分，恒指跌171點，報28787。

國企指數跌91點，報11484。

A股早段個別走，上證指數跌0.2%，報3021點；深成指升0.6%。人大會議今早開幕，總理李克強作政府工作報告，今年GDP增長目標6至6.5%。

騰訊(00700)昨日升逾3%，今早輕微低開後造好，最新升1%，報350.2元。

平保(02318)近期表現強勢，但同時沽空甚為活躍，今早一度挫逾2%，現跌1.7%，報83.85元。

友邦(01299)昨日創新高後回吐，今早再跌0.9%，報77.8元；公司將於3月15日公布業績。

楊杰辭任中電信(00728)董事長，轉任中移動集團董事長，昨日跑輸的中移動(00941)今早曾見逾一個月低位，最新倒升0.2%，報81.8元。

九倉置業(01997)今日公布業績，最新要跌2.1%，報54.25元。

內地傳媒報道，深圳多家銀行下調房貸利率。內房股今早普遍跑贏大市，碧桂園(02007)、華潤置地(01109)及恒大(03333)升逾1%；昨日急升的融創(01918)今早創52周新高，最新升2.7%。