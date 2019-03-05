港股直擊 即巿股評

市場今早關注人大會議開幕，總理李克強發表政府工作報告，另外中美貿談能否即將達成協議，亦繼續成為本月焦點，料中港股市短期在高位反覆震盪。

隔晚美股大震盪，道指早段升過百點，盤中一度急跌逾400點，收市跌206點或0.79%報25819點，標普500跌0.39%報2792點，納指跌0.23%報7577點。

有分析認為，美國去年12月營建開支下降0.6%，令市場氣氛轉差，事實上最近一些數據包括零售銷售均反映經濟有疲弱跡象，令投資者感到恐懼，因為這些數據與美國本土經濟關係更緊密。

另外，美國國會眾議院司法委員會，正式展開針對總統特朗普，可能涉及的濫權， 貪污及妨礙司法公正調查，向81名個人和機構索取相關文件。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.86元，較本港上日收市低0.34元；騰訊(00700)ADR收報343.79元，低3.01元；國壽(02628)ADR收報22.29元，低0.16元。隔晚油價喘穩，中海油(00883)ADR收報13.76元，無升跌；中石油(00857)ADR收報5.18元，無升跌；中石化(00386)ADR收報6.75元，低2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報81.6元，低5仙；聯通(00762)ADR收報9.7元，低0.1元；中電信(00728)ADR收報4.35元，無升跌。

ADR港股比例指數報28816，較周一恒指收市低142點或0.5%。恒指昨日午後最多急升429點，高見29241，創逾八個月高位，收報28959，升147點或0.51%。恒指短期較大支持參考20天線約28470點附近。A股方面，上證指數昨日重返3000點，最多曾飆3.23%，高見3090點，午後升幅收窄，收報3027點，漲33點或1.12%；深成指收漲2.36%。人大會議今早9時開幕，總理李克強作政府工作報告。

焦點股份

新城發展控股(01030)：今年首兩個月累計合同銷售金額約236.59億元人民幣，按年增長兩成四。

信利國際(00732)：二月綜合營業淨額約11.73億元，按年增加一成六；首兩個月綜合營業淨額約27.49億元，按年增加一成半。

百仕達(01168)：發盈警，預期去年綜合虧損超過2.5億元，對比2017年綜合溢利1.1億元。

周黑鴨(01458)：沽空機構Emerson Analytics發表報告，質疑周黑鴨誇大收入，認為每股只值2.4元，較昨日收市價3.69元低三成半。周黑鴨昨日收報3.69元，升2.5%。

今日較受市場關注的業績公布有九龍倉置業01997)及華人置業(00127)。華人置業發盈警料去年盈利按年最多跌七成八。