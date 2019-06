即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾於上周連續兩天分別出席國會參眾兩院聽證會,每半年一次就貨幣政策及經濟作證,他在參議院指出,明白到市場對縮表議題反應敏感。據估計,當儲備金(Bank Reserves,即美國銀行存放在聯儲局的儲備金,縮表將導致其數額減少)規模降至約1萬億美元,聯儲局將終止收水,目前儲備金約1.6萬億美元,以現在每月500億美元的進度推算,大概今年底就會叫停縮表。

然而,鮑威爾認為兩個數字(儲備金和聯儲局資產負債表規模)其實並沒有直接關係,聯儲局也不知兩者處於哪個水平才算達致均衡需求(Equilibrium Demand);局方已制定資產負債表計劃框架,相信很快會公布。據鮑威爾所言,聯儲局結束或削減縮表將會較市場預期為早。

鮑威爾翌日在眾議院再次提到快將披露縮表計劃框架,並重申於決定貨幣政策時保持耐心,以及觀察經濟形勢的演變。他表示,局方沒有尋求更高通脹目標,而是期待用更好方式實現當前2%的通脹目標。顯然,鮑威爾「有言在先」,即使通脹尚未達標也可停止上調利率。按此推測,聯儲局「嗌停」縮表及提早結束加息可能已有定案。鮑威爾沒講明很快(shortly)究竟是幾快,但分析估計最遲在本月20日議息會議後,聯儲局的貨幣政策意向會更為清晰。

此外,鮑威爾警告,聯邦政府債務膨脹速度超過經濟增幅,造成政府財政不可持續,強調聯儲局決不允許美國出現債務違約,否則會產生非常惡劣後果。值得留意的是,政府發債量並非聯儲局的權限所能控制!

無論如何,由於市場憧憬聯儲局快將宣布停止縮表,相信美股短期仍有支持。

港股方面,恒指昨天高開43點,迅即跌至28760點才喘穩;其後《華爾街日報》引述消息報道,中美經過2月底在華盛頓的高級別會談,兩國貿易協議已逐漸成形,現正嘗試化解餘下的分歧,有望留待國家主席習近平出訪意大利和法國後,約於美國時間3月27日左右赴美與總統特朗普會晤敲定最後協議,相關消息刺激恒指抽上29241點的今年新高,惟尾段升幅明顯收窄,以28959點收市,全日漲147點。

恒指由1月3日從24896點觸底反彈,至今仍未出現一次較似樣(例如2%以上)的「健康」調整。附【右圖】所見,港股中線市寬(股價高於50天線比率)再度進入阻力區,並創出71.3%的近3年最高水平。

經濟學宗師凱恩斯(John Maynard Keynes)曾講過:market can stay irrational longer than you can stay solvent,而且目前中線市寬及恒指還未稱得上irrational,只不過是超買。俗語有云:升市莫估頂,港股極可能超買再超買,直到所有可供炒作的利好因素──譬如中美達成貿易協議──已完全反映,恒指才開始「健康」調整。

