港股直擊

市場憧憬中美貿易談判埋尾和兩會行情，中港股市造好。恒指高開42點，開市後曾倒跌51點， 10天線(約28700)見支持，掉頭飆升，午後曾升429點，見29241點，創去年6月25日以來新高，之後A股升幅收窄，港股復受制兩萬九，收市升147點或0.5%，報28959。

全日有29.73億元北水淨流入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

中資金融股方面，北水續撤出兩隻重磅藍籌內銀，建行(00939)有1.79億元淨流出；工行(01398)有3.65億元淨流出。不過，交行(03328)創逾一年高，有4.33億元淨流入；中行(03988)亦有1.81億元淨流入。

內險方面，新華保險(01336)有3126萬元淨流入；廣發証券(01776)有7349萬元淨流入；太平(00966)有3640萬元淨流入；中信建投証券(06066)有2622萬元淨流入。相反，人保(01339)有2.56億元淨流出。

其他藍籌股方面，騰訊(00700)全日有9.62億元淨流入，為全日北水流入最多個股；吉利(00175)有4.79億元淨流入；中海油(00883)有2.21億元淨流入。

金風(02208)有5698萬元淨流入。

淨流出較高股份有：神華(01088)有2.44億元淨流出；海螺創業(00586)有6930萬元淨流出；融創中國(01918)有3022萬元淨流出；中興(00763)有1842萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、建行、融創、工行、交行、吉利、中海油、中行、海螺創業及神華。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、人保、融創、金風、中興、新華保險、廣發証券、太平、中信建投証券及吉利。