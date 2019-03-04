港股直擊 即巿股評

中美貿易戰和解機會大，加上憧憬兩會將有利好政策出台，港股上周五升178點後，今日接力曾飆逾四百點，惟內地股市抽高後升幅縮水，港股兩萬九關得而復失，最終只升近150點收市，仍創逾八個月高位收市，兩日累計升326點或1.1%。

恒指今早高開42點，報28855，早段一度轉跌51點，低見28760，但十天線(28708點)有支持，加上內地股市拉升，港股迅速回穩，11時過後，買盤開始湧入，午後恒指升幅更擴至429點，高見29241，創逾八個月高位。不過，A股升幅顯著放慢，令港股未能企穩兩萬九，最終收報28959，升147點或0.51%；國企指數收報11575，升68點或0.6%，大市成交1489.19億元。

上證指數今早高開0.73%，重返3000點，之後不斷上升，最多曾飆3.23%，高見3090點，但午後升幅收窄，收報3027點，漲33點或1.12%；深成指收漲399點或4.36%，報9384點，兩市成交近1.05萬億元人民幣。

港股上升股比例60%，下跌比例40%，反映個股整體跟大市升。

即月期指收報28885，升155點，低水75點。

騰訊(00700)與建行(00939)為港股今日主要動力，合力撐起恒指118點，全日分別升3.2%和1.3%；上周捱沽的瑞聲(02018)彈4.1%；滙控(00005)無升跌；平保(02318)走高1.3%；但友邦(01299)、申洲(02313)及煤氣(00003)創新高後齊回落，全日分別跌0.6%、0.2%和0.1%

焦點板塊

醫藥股：一洗頹風，連跌兩日的石藥(01093)，收彈4.4%，為表現最叻藍籌；中生製藥(01177)升2.6%；多隻生物科技B股發威，君實生物(01877)大升10.1%；百濟神州(06160)飆升9.9%；基石藥業(02616)炒高9.2%；信達生物(01801)急揚7.4%；歌禮製藥(01672)飆升6.5%。

家電股：內地公布超高清影音產業發展規劃，個別家電股跑出，創維數碼(00751)揚4%；TCL電子(01070)升2.8%；海信家電(00921)再漲3.6%；海爾電器(01169)升2.9%；發盈警的國美零售(00493)，一度大跌8.3%，隨後回穩，最終全日無升跌收市。

中資電訊股；中移動換帥，由中國電信(00728)董事長楊杰，接任尚冰為中移動(00941)董事長，中移動逆市挫2.7%；中電信微跌0.2%；聯通(00762)則漲0.9%；三大電訊商持股的鐵塔(00788)，去年多賺36.4%，惟差過市場預期，全日跌2.1%。

焦點股份

融創(01918)：上周發盈喜，預期去年多賺超過45%，中金今日微升融創目標價3%至39.64元，全日急升8.5%，收35.65元，成交有17.3億元。

美圖公司(01357)：醜股大翻身，今日價量異動，一度急升15.3%，高見3.84元，見三個月高位，全日仍大升10.8%，成交增至2.64億元。

鳳凰衛視(02008)：斥1.4億元人民幣，買入網絡閱讀應用程式北京易天新動網路科技25.5%股權，完成後持股會增持到51%，全日勁升14.7%，成交有4150萬元。