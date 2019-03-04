今日 17:09
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港股直擊
湯臣集團(00258)公布，預期截至去年12月底止，年度盈利將按年下跌約70%，2017年盈利12.55億元。
該公司預期，業績下跌，主要是在2017年完成出售位於天津市的房產項目投資所致。
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