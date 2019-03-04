訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:53 重要通告 港股直擊

特步組合營分銷Merrell等品牌

特步國際(01368)公布，與合資夥伴Wolverine附屬訂立成立合資公司協議，於中港澳開展Merrell(邁樂)及Saucony(聖康尼)品牌旗下鞋履、服裝及配飾的開發、營銷及分銷。

雙方將各自向合資公司，支付初始資金約1.55億元人民幣。

該公司稱，成立合資公司，將在多方面為業務締造協同效益，包括升級為多品牌組合集團，迎合更趨成熟的中國消費者群體。

同時，發揮特步、Merrell及Saucony的品牌優勢，促進產品創新以提供多元化產品組合，以及優化品牌的供應鏈營運及資源。

下載港交所通告原文

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。