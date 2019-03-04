重要通告 港股直擊

特步國際(01368)公布，與合資夥伴Wolverine附屬訂立成立合資公司協議，於中港澳開展Merrell(邁樂)及Saucony(聖康尼)品牌旗下鞋履、服裝及配飾的開發、營銷及分銷。

雙方將各自向合資公司，支付初始資金約1.55億元人民幣。

該公司稱，成立合資公司，將在多方面為業務締造協同效益，包括升級為多品牌組合集團，迎合更趨成熟的中國消費者群體。

同時，發揮特步、Merrell及Saucony的品牌優勢，促進產品創新以提供多元化產品組合，以及優化品牌的供應鏈營運及資源。