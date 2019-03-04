港股直擊 即巿股評

沽空機構Emerson Analytics發表報告，狙擊周黑鴨國際(01458)，指控周黑鴨偽造銷售數據，僅予2.4元目標價，即較前收市價3.6元有33.3%潛在跌幅。

Emerson Analytics表示，該機構去年第三季期間，集中分析佔周黑鴨收入54.2%的華中地區零售營運，收集區內524間店內「銷售時點情報系統」(POS)每日營業時間最後一小時的收據。

該機構發現，在湖南省和江西省分店，店長經常在無客人的情況下開收據，估計誇大分店交易量達28%；周黑鴨公布區內分店每日平均交易量(ADSV)為174宗，較該機構調查所得的125宗高38.7%；該機構調查顯示區內分店平均每宗成交額，較周黑鴨公布2018年上半年全國平均每宗成交額65.8元人民幣低6.8%。

Emerson Analytics指出，以該機構的ADSV和平均每宗成交額計算，周黑鴨去年上半年實際收入較公布低32.8%。

該機構認為，假設周黑鴨去年毛利率如公布所述為60%，而且其他成本不變，去年全年純利應為2.55億元人民幣，非早前盈警預告的5.33億元人民幣。

Emerson Analytics提到，周黑鴨分店平均收入是A股絕味食品(603517.SH)的5.6倍；自營店平均收入是2.9倍，差距過於巨大。

周黑鴨股價今日未見受影響，升2.5%，報3.69元，成交額2410萬元。