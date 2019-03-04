即巿股評 港股直擊

有消息指中美兩國接近講掂數，雙方或於月內簽訂貿易協議，一場拖拖拉拉，搞咗接近一年嘅中美貿易戰終可告一段落。在於阿Man嚟講，中美雙方需要撤銷向對方徵收嘅任何關稅，貿易戰先算得上係真正停火，不過估計為咗明年大選鋪路，侵侵應該好樂意停戰。除咗中美談判進展順利之外，侵侵又打開口牌，喺周末期間表示美國需要弱美元去維持經濟活力，表示美元過強將削弱美國競爭力，又再借頭借路，暗指聯儲局鮑鮑係「喜歡加息的先生」。阿Man唔敢講侵侵呢次出口術壓抑美元有幾大作用，至少目前美匯指數喺96水平徘徊，未見再向上。而侵侵喺過去多次批評聯儲局加息拖死美股經濟及股市，雖然當然無人相信聯儲局會受其干擾，結果係聯儲局亦要跪低，暫緩加息之餘，更表示今年內或暫停縮表。

貿易戰將結束，再加埋弱勢美元或重現，對股市嚟講係天大好消息，不過今早港股走勢相當蠱惑，又唔知早段扮死狗，呃咗幾多仍存一線希望嘅淡友落搭。恒指今早高開42點報28855點，之後升幅收窄，更詐死倒跌51點報28760，但就喺10日線(28700)之前已見支持。與此同時A股升勢如虹。上證指數升穿3000點後愈升愈有，半日錄得2.6%升幅，帶動港股回勇，國指跑贏，而恒指上半場最多升347點，高見29159，創逾八個月高位。恒指中午升335點，報29147點；國指報收11723點，升216點。

上周騰訊(00700)一度回落至335元樓下，亦係阿Man之前講過要喺330至335元之間收集騰訊，上周四至今早股價都曾經喺射程範圍之內。阿Man上周表示只收集番騰訊，除咗係股價已吽咗個幾兩個星期之外，騰訊將於本月21日派成績表，通常騰訊業績前後都落鑊，趁股價喺350元樓下整固時收集，之後就可以搭順風車。

等到頸都長，終於等到中資金融股再發力，其中三大內銀股分別升1.3%至2.1%，雖然係就係遲來的升勢，但遲升都好過唔升。而阿Man早早表示A股轉勢，內險股水漲船高，今日平保(02318)及國壽(02628)分別升3.7%及1.7%，阿Man建議睇番落後嘅人保(01339)，喺眾多內險股之中，人保H股相對A股折讓最多，應該仲有大把水位。短線目標先睇4.25元，升得破呢個位就先挑戰4.8元去年高位。兩會召開留意番基建股及5G概念股又再落鑊，一旦有相關利好政策出台，呢兩個本來就強勢嘅板塊一炒到出煙。阿Man估計今個月大市將再向高位挑戰，整個第一季度港股將保持可觀升幅，暫時恒指29200呢個阻力唔係咁易一氣呵成咁衝破，衝得破阻力位，三萬點大關指日可待。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)