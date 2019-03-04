港股直擊 即巿股評

有報道指中美就貿易協議作最後階段討論，市場憧憬貿易戰將結束，A股應聲炒上，上證返3000大關，港股上周五升178點後，今早接力造好，半日升逾300點，更創超過八個月新高。

恒指今早高開42點報28855，早段一度轉跌51點，低見28760，但內地股市拉升，港股迅速回穩，11時過後，買盤開始湧入，恒指突破兩萬九，最多升347點，高見29159，創逾八個月高位，中午挨近半日高位收市。恒指中午升335點或1.16%，報29147。

國企指數跑贏，半日升216點報11723。

大市半日成交767.18億元。

藍籌股大致向好，騰訊(00700)入圍收購南韓遊戲公司Nexon的五個競標者之一，半日漲1.8%；友邦(01299)再創新高，中午升0.1%；申洲(02313)及領展(00823)也創上市高，半日揚3%及漲0.9%；建行(00939)2.2%；瑞聲(02018)漲5.7%，為升幅最大藍籌；滙控(00005)四連升，中午微漲0.5%。

焦點板塊

內房股：人民幣臨近午市突然轉強，在岸價半小時內升近150點子，現報6.688兌一美元，加上憧憬樓市政策將轉寬鬆，重資產類內房股受追捧。萬科(02202)揚5.9%，跑贏一眾國指成分股；中海外(00688)漲1.4%；華潤置地(01109)升1.8%；融創(01918)飆7.8%；新城發展(01030)抽高6.1%；佳兆業(01638)飆7.5%；合景(01813)揚5.2%。

家電股：內地公布超高清影音產業發展規劃，個別家電股跑出，創維數碼(00751)中午炒高8%；TCL電子(01070)揚5.8%；海信家電(00921)再漲5.2%；海爾電器(01169)升2.9%；發盈警的國美零售(00493)，半日則挫4.2%。

中資電訊股；傳中移動換帥，由中國電信(00728)董事長楊杰，接任尚冰為中移動(00941)董事長，中移動逆市跌1.3%；中電信半日微升0.9%；聯通(00762)漲2%；三大電訊商持股的鐵塔(00788)，中午漲3.7%。

焦點股份

美圖公司(01357)：醜股大翻身，今早價量異動，一度急升15.3%，高見3.84元，見三個月高位，半日仍大升12.6%，報3.75元，成交增至1.8億元。

鳳凰衛視(02008)：斥1.4億元人民幣，買入網絡閱讀應用程式北京易天新動網路科技25.5%股權，完成後持股會增持到51%，半日急升10.5%，成交有2450萬元。