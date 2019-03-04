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【異動股】遠大醫藥曾飆近6% 旗下產品獲批特別審查程序

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遠大醫藥(00512)曾升近6%，因一款創新醫療器械產品獲批進入特別審查程序，股價一度高見5.34元，揚5.7%，現造5.33元，仍漲5.5%，成交金額2250萬元。

集團獲悉，中國國家藥品監督管理局醫療器械技術評審中心頒布，有關《創新醫療器械產品特別審查申請審核結果公示》，遠大醫藥有參與投資加拿大醫療器械公司CONAVI之一款創新醫療器械產品「血管內超聲光學相干斷層同步成像系統」，已進入特別審查程序。

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