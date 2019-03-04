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今日 11:15 即巿股評 港股直擊

【輪證贏家】10天線=彈床？

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話說上個星期四(2月28日)坐喺我足足六年有多嘅同事阿駒被調去柴灣返工之後，上個星期五(3月1日)就有個新designer妹妹Raina返工。真係妹妹嚟啦，我極度有理由懷疑同相信，呢個妹妹同我一個生肖...咁梗係我大過佢啦！

依家9點50分，上個星期見到恒指踩返落條10天線附近行鋼線咁款，於是就手痕畫條黃金比率比嚟計一計數，先見到由去年高位33484點至低位24540點拉個黃金比率一計，0.5水平剛好就係29012，低位反彈至今已有一半，怪不得29000點久破不攻啦。

但唔緊要，當你開恒指牛熊證街貨圖時見到個堆熊仔街貨，跟市升住炒嘅好友相信仍然信心滿滿(無話唔會再向上走呀)，今日再見街貨圖，上方熊證終於出多咗兩層貼價嘅街貨，分別係28900至28999點同者埋28800至28899點，不適呢兩個位夾埋先得個12張期指。

至於下方最貼價個層牛證都向上隊高咗一層，就係28600至28699點，呢度嘅期指張數剛好係上方頭兩層熊證嘅期指張數10倍，即係有120張。

就咁睇你梗係就覺得下行嗰120張吸引呢？年輕人，眼光放遠少少，唔通你唔記得咗喺未有呢兩層新增熊證街貨之前，最貼價嗰堆熊證有過千張期指喺度咩 ？講緊係連續三層喎，如果頭盤、主菜同甜品要你一次過、無得唞全數食晒，唔好話飽，滯都可以滯你幾日。

依家10點7分，恒指做緊28844點，升32點，恒指波幅指數(VHSI)上周三(2月27日)一支大陽燭後就開始回落，不過今日都仲未殺到落到保歷加通道底部，日線圖上SlowSTC(14,3)亦都未衝到落超賣水平，恐怕要悶多一兩日先得。

望埋恒指日線圖，依家10點14分，恒指最低暫時做過28760點，而10天線就係28697點，爭63點就穿。用現價放上牛熊證街貨圖計，如果現價上行多339點嘅話，就可以全數食晒29000至29099點嗰1363張期指。用同樣嘅點數向下行嘅話即(28760-339)=28421，咁即係28600至28699點同28500至28599點呢兩層牛證會被打靶，而呢度夾埋就有755張期指。點秤都唔夠上面嗰堆熊證街貨多啦。

恒指牛(63279)，收回價28368點，同現價有逾400點差距，槓桿偏高低街貨，小注快炒之選。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#

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