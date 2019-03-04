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今日 09:30 港股直擊 即巿股評

【異動股】京信通信低開4% 料去年轉蝕

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京信通信(02342)低開4.2%，報2.07元，成交額暫有387萬元。

集團發盈警，預期去年將錄得虧損，2017年則錄得盈利2737.3萬元。

去年轉盈為虧，主要是為即將推出的5G網絡作準備，加大相關研發投入導致研發成本增加；期內進行內部架構重組及員工優化，產生一次性重組及優化費用；非全資附屬積極鋪設老撾4G網絡，以致相關投資及費用增加。

該公司指，對電訊業尤其是即將推出的5G網絡，於中國內地及全球市場的增長機遇仍然感到樂觀。

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