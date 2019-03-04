今日 08:42
重要通告
港股直擊
中國奧園(03883)公布，2月份，實現未經審核合同銷售金額約56.3億元(人民幣．下同)，按年增長約39%。
今年首兩個月，合同銷售額累計約112.3億元，按年增長約39%。
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