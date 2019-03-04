港股直擊 即巿股評

港股上周五3月開局造好，內地股市氣勢如虹，最新又傳出中美接近達成貿易協議，美國道指期貨今早升百點；加上內地「兩會」正在召開，料利好市場氣氛，滬指短期有望突破三千點大關。

美股上周五造好，投資者樂觀預期美中將達成貿易協議，抵銷美國和中國製造業數據疲弱的影響，道指最多升227點，收市報26026點，升110點或0.43%；納指收報7595點，升62點或0.83%。標普500指數升0.69%報2803點。累計全個星期，道指微跌0.02%，結束連續九個星期連升；納指累升0.9%，連升第十個星期，為1999年底以來最長周線升浪。

特斯拉大跌近8%，馬斯克稱公司第一季度可能無法實現盈利。58同城大跌14.8%，四季度淨利潤環比下降43.4%。

周五美國公布的經濟數據備受關注。美國1月份的個人收入環比下降0.1%，而預期為增長0.3%。12月個人收入增長1%，是6年來的最大增幅。這份報告表明1月份美國人的收入出人意料地下降，這是大約三年來的首次下降。12月份美國個人收入大漲的原因是特殊股息和農業補貼。

美國供應管理協會(ISM)公布，二月份製造業指數由一月份的56.6降至54.2，創2016年11月以來的超過兩年最低，亦低於市場預期的55.5。

國際油價下跌，美國製造業數據引發對全球能源需求增長的憂慮，油價跌約2%。紐約四月份期油收市報55.8美元一桶，跌1.42美元或2.48%。五月布蘭特期油收報65.07美元一桶，跌1.24美元或1.87%。

金價下跌，聯儲局未有釋放進一步鴿派訊號，美滙指數大幅回升，金價重挫，現貨黃金跌穿1300美元關口。期金連跌第五天，跌至超過1個月低位，全星期累跌約2.5%。紐約現貨金每安士上周五收報1293.32美元，跌19.34美元，跌幅1.47%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.75元，較本港上日收市低0.45元；騰訊(00700)ADR收報334.67元，低1.53元；國壽(02628)ADR收報22.64元，低0.16元。油價下挫，中海油(00883)ADR收報13.56元，低8仙；中石油(00857)ADR收報5.17元，低4仙；中石化(00386)ADR收報6.74元，低7仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報83.39元，低0.51元；聯通(00762)ADR收報9.68元，低3仙；中電信(00728)ADR收報4.38元，高2仙。

ADR港股比例指數報28701，較上周五恒指收市低111點或0.39%。恒指上周五最多升227點，收市報28812點，升178點，友邦(01299)再創79.4元的上市新高。澳門二月份的博彩收入升幅差過預期，銀娛(00027)跌超過2%。MSCI明晟擴大A股納入權重，中資券商股及保險股造好。內地股市造好，在「兩會行情」支撐下，滬指短期有望突破三千點大關。

彭博引述知情人士表示，中美接近達成貿易協議，只要中國履行從加強知識產權保護，到大量進口美國商品的一系列承諾，美國可能解除對中國商品加徵的大部分或全部關稅。

知情人士表示，中國在一系列談判中已明確表示，取消對2000億美元中國商品加徵關稅，是最終敲定任何協議的必要條件。現時的關鍵是到底立即取消關稅，還是在一段時間內取消關稅，以便讓美國檢視中國是否履行義務，至中國全面落實協議內容，才會完全取消關稅。

另外，《華爾街日報》早前報道稱，中美接近敲定貿易協議，峰會可能會在3月27日左右舉行。

華為副董事長兼財務總監孟晚舟的代表律師公布，已入稟法院控告加拿大政府、邊境服務處與聯邦騎警，指他們在未有告知孟晚舟已被拘捕前，已經把她拘留及審訊。加拿大司法部上周五宣布，授權法院對孟晚舟啟動引渡聆訊程序。

焦點股份

京信通信(02342):預期截至去年底止，全年將錄得虧損，2017年則錄得盈利2737.3萬元。去年轉盈為虧，主要是為即將推出的5G網絡作準備，加大相關研發投入導致研發成本增加等。

石藥集團(01093)：公布分拆新諾威在深圳交易所A股上市，已獲中國證會批准，新諾威可以在12個月內發行不超過5000萬股新股。

高鑫零售(06808)：截至12月底止年度，純利25.88億元人民幣，倒退7.3%，每股盈利27分人民幣末期息14港仙。

國美零售(00493)：發盈警，預計截至去年底全年虧損顯著擴大到42億元至49億元人民幣，對上年度為虧損4.5億元人民幣。公司指，虧損擴大，是由於將部分經營未達預期的業務進行商譽減值，金額預期在16億元至22億元人民幣之間。

中國山東高速金融(00412)：發盈警，預計截至去年底九個月期間業績，與截至2018年三月底的財政年度之經審核純利比較，將錄得重大虧損。

實德環球(00487)：發盈喜，預期截至去年底全年度將錄得綜合溢利，公司在2017年度錄得綜合虧損。

中國鐵塔(00788)：今日公布上市以來首份全年業績。