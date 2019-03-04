即巿股評 港股直擊

中國體育市場龐大，對相關產品的需求較高，處於行業領先地位的安踏體育(02020)，自然受惠最深。該股主要製造及銷售安踏品牌的體育用品，及分銷國際品牌產品，一直以多品牌策略經營，如Fila、Descente、Kolon、Sprandi、NBA及KingKow等，用以針對不同消費群，並獲得更大議價空間及市場份額。

受惠市場對運動用品需求上升，截至去年12月底止的年度純利同比上升32.9%至41億元人民幣，營業額則升44.4%至241億元人民幣，均創歷史新高。同期毛利增長54%至126.9億元人民幣，毛利率改善3.3個百分點至52.6%，經營溢利增加42.9%至57億元人民幣。期內安踏品牌的零售金額增長10%至20%，而其他品牌(主要為FILA)銷售更急升85%至90%。

截至去年底止，內地的安踏店同比增加590家至10057家，今年店舖總數料達10100至10200家。集團表示，未來店舖目標是追求質量而非數量，故此擴張速度較以往有所放緩。不過，由於集團正進行大型收購行動，並未派發特別股息，屬近年罕見。去年累計派息0.78港元，派息比率由2017年的70.2%急跌至去年的44.9%。集團表示，隨著利潤及現金流改善，屆時派息比率可超過30%。

料中央推谷消費政策

去年底安踏宣布牽頭組成財團，收購芬蘭體育用品商Amer Sports，涉資46.61億歐羅，為內地體育品牌近年最大型的對外併購，交易完成後安踏持股比重近58%。雖然收購減少去年甚至今年的派息，但Amer Sports旗下運動品牌在攀山、遠足、越野跑、滑雪、潛水等戶外運動裝備均佔據國際地位，收購可豐富安踏旗下品牌，並有助擴展國際市場，提升中長遠的盈利水平。目前過程順利，現待足夠的Amer Sports股東接納要約，相信在3月7日前會有最後結果。

今年內地經濟增速料進一步放緩，相信中央將推出更多刺激消費措施，支持整體經濟發展，對體育用品股發揮正面作用。而安踏佔據國內體育用品市場的領先地位，由於集團品牌多元化且定位明確，有效覆蓋中高端市場，取得競爭優勢，前景較同業優勝。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期安踏體育2019、2020及2021年每股盈利為1.886、2.276及2.679元人民幣，給予12個月目標價52.0港元，相當於今年預測市盈率23.5倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理