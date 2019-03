即巿股評 港股直擊

2月27至28日在越南河內舉行的美朝峰會「不愉快」收場。美國總統特朗普和北韓領袖金正恩在(28日)的擴大會議之前與記者見面時所發放的都是樂觀訊息。金正恩更破天荒公開回應記者提問,他經傳譯員答覆《華盛頓郵報》記者問及「有沒有信心可以達成協議」表示:「現在言之尚早…,以我此刻感覺,我相信會有好結果。」甚至當記者問及「金正恩主席」是否已準備推行無核化時,金正恩亦坦然回答說「若不願意,我便不會身在此處。」特朗普隨即附和讚道「答得好,這可能是你們聽過的最佳答案」(Good answer. That might be the best answer you’ve ever heard.)。

就記者問到現在是否合適時間發表兩韓「終戰宣言」,特朗普表示,無論發生什麼情況,他相信最終將會達成一個對美國和北韓都是好的協議,現正循着這個方向發展,但須知道不會在一兩日內就能成事;特朗普又稱讚北韓(自去年6月12日的新加坡首次「美朝峰會」後)停止核試,重申只要北韓不再核試,他並不急於達成協議。此外,特朗普和金正恩都表示歡迎美國在平壤開設辦公室的想法。換言之,兩人都期望建立「近距離」溝通渠道。

不過,特朗普和金正恩在兩人的單對單擴大會議進行約半小時之後,原定的工作午宴突然取消,白宮其後宣布,雙方未能達成任何協議。特朗普提早兩小時召開記者會指這兩天的會談有建設性,「但有時你需要離席,今次就是這個情況」,原因是還未到簽署任何協議的時候。他解釋說,金正恩承諾不再核試以及拆除寧邊核設施,但不願銷毀其他秘密核設施和終止導彈發展計劃,以此換取美國解除對北韓的所有制裁,但美方不能答允。特朗普又說目前未有計劃安排第三次美朝峰會。

北韓外務相李勇浩周五(3月1日)凌晨罕有地召開記者會,反駁特朗普指北韓要求撤全部制裁的說法。李勇浩強調,北韓只是要求美國撤銷現在聯合國實行11項制裁的其中5項,便永久拆除寧邊的所有核設施。有趣的是,正當外界認為第三次美朝峰會舉行無期之際,《信網》上周六消息,北韓兩大媒體朝中社及《勞動新聞》的周五版仍指兩國在談判中展示互相尊重及信任,獲得重要進展,並強調未來將繼續有建設性的對話。《勞動新聞》更以頭版和大量照片報道金正恩與特朗普在河內峰會友好寒暄交流的情景,又稱雙方領袖具建設性地交換意見,但卻隻字不提李勇浩剛於凌晨發表的講話。

另一方面,美國署理國防長Patrick Shanahan與南韓國防部長Jeong Kyeong-doo上周六通電話後決定,停辦代號「鷂鷹」及「關鍵決斷」的春季美韓大型聯合軍演,由小規模的軍事演習取代。特朗普則表示,若果北韓肯完全放棄核武,美國願意促成其他國家向北韓提供經濟援助。

朝鮮半島最新的局勢發展顯示,「80後」的金正恩端的是後生可畏。

老徐