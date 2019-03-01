港股直擊 即巿股評

財新製造業PMI好過預期，加上MSCI提升A股納入因子沖喜，港股連跌三日後，今日反彈127點。

不過，北水依然持續流走，今日錄得淨沽1.42億元，更是連續第五日錄流走，全周淨走95.19億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水依然力沽建行(00939)，全日錄淨沽7.82億，為淨流出最多個股；其次為騰訊(00700)，全日淨走4.39億元，第三內地沽得最多是吉利(00175)，今日錄1.82億元淨走。

其他錄得較多淨走個股有銀娛(00027)、海螺創業(00586)及中興(00763)，全日分別有7857萬、5246萬及4002萬元淨走。

內險股今日表現突出，內地資金亦有掃入，其中平保(02318)及新華保險(01336)分別有2.08億和6611萬元淨入，平保是今日最多買入北水個股，但太保(02601)有2212萬元淨沽。

多隻券商股獲北水吸納，包括海通(06837)、廣發(01776)、中金(03908)、中國銀河(06881)、華泰(06886)及中信建投(06066)，全日分別有2.02億元、1.26億元、8464萬元、6559萬元、6005萬元及536萬元淨買。

其他較多北水流入個股還有福萊特玻璃(06865)、融創(01918)及工行(01398)，分別錄7699萬、4344萬和1724萬元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、海螺創業、工行、華泰、吉利、中國銀河、平保、中金及海通證券。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、新華保險、廣發証券、中金、太保、融創、騰訊、銀娛、中信建投及福萊特玻璃。