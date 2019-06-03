即巿股評 港股直擊

讀者林先生問：「國泰(00293)和聯想集團(00992)兩隻都係近期業績公布後大升之股份，請問等股價稍為回調後買哪隻較值博，謝謝專家們。」

陳偉聰 獨立股評人

「兩隻股份都可以說是「醜股大翻身」。過去兩至三年，都見到這兩間公司的盈利跌幅較多，甚至試過出現虧損。現時終於見到成功扭轉逆勢，但我會擔心這個轉勢是否能夠持續下去。以聯想為例，在剛過去的一季，智能手機表現不俗，成功扭虧為盈，但推出的手機是否能夠保持銷量，我會有所保留。因為全球的趨勢來看，智能手機的出貨量正在下跌，另一方面，大中華市場都面對很大的競爭，聯想的手機是否特別優勝，我是存在疑問。聯想現時的股價不便宜，息率又不是特別高，股價再升的空間不大。至於國泰，過去兩年因燃油對沖做得不好，而拖累業績表現。雖然今年這個因素會逐漸淡化，但航空業的環境並沒有明顯改善，尤其是全球經濟增長正處於放緩階段，在客運方面，不要抱太大期望。至於油價亦由低位回升不少，都會對國泰帶來一定影響。短期來說，股價已經上升不少，再追入是不吸引。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「兩隻均是最近走勢甚佳的股票，若要二選一，我會傾向買入聯想集團。國泰較早前發盈喜，預期去年業績遠較市場預期理想，相信轉佳的主要原因是其擺脫燃油對冲拖累，但預期未來仍需面對廉航的競爭，以及在對冲燃油方面能否保持優勢，仍是未知之數。至於聯想，截至去年12月底的首三季業績扭虧為盈，期內純利逾4.78億美元，三大業務分部盈利均有所提升，其中移動業務更首次錄得稅前溢利300萬美元，相信最壞時間已過，預料未來盈利能力可持續改善。另外，聯想今年初展出與美國公司Verizon合作的新智能手機Moto Z3，可讓相容設備接入5G網絡，因此較有市場憧憬。該股盈利前景正面，現價預測市盈率18.8倍，估值亦算合理，建議可趁股價回調至10天線(約6.67港元)附近買入。」

羅崇博 信報首席研究員

「兩隻股份都轉為了強勢股，其中聯想已創出三年新高，上方蟹貨阻力較少，相反國泰今年在14.82元會有較大阻力。券商對國泰的綜合預測相當樂觀，2018年盈利大幅改善後，2019年盈利會續急升，主要題材是對沖燃油虧損減少，但油價往後會否再度波動仍是未知之數。聯想方面，經營現金流明顯改善，預期個人電腦業務在Windows 10替換周期下會續有較佳表現，手機業務重組以及收支平衡情況亦較預期快，加上間接也會受惠5G概念，增長性可看高一線。國泰及聯想的預測息率均在3厘左右，但國泰負債水平較高，整體而言我暫時較看好聯想，惟較宜股價回落至10天線附近分段收集。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。