港股直擊 即巿股評

財新製造業PMI回升，加上MSCI提升A股納入因子，中港股市今日反覆造好，恒指三連跌後，三月開局反彈，內險、券商、電訊和二線內房表現突出。

恒指高開83點，開市後升幅一度收窄至30點，見28663點全日低，之後隨A股走高，曾升227點，見28860點全日高，中午升127點，午後於28800點水平爭持。恒指報28812點，升178點或0.6%。大市今日上升股份比例為63%；下跌股份比例為37%。

總結全周，恒指微跌4點。

國企指數報11506點，升139點或1.2%。全周升79點或0.7%。

大市成交額1087.56億元，較上日減少124.35億元。

即月期指收市升64點，報28730，低水82點，成交16.64萬張。

A股尾段拉升，滬指撲3000點，收報2994點，升1.8%；深成指升1.5%。MSCI明晟公司宣布，將擴大中國A股在MSCI全球基準指數中的納入因子至20%，將分三個階段落實，5月份將擴大至10%，8月份擴大至15%，11月份進一步擴大至20%。當中，深圳創業板首次獲納入；高盛則表示中型股提前納入是個驚喜。

另外，今早公布的2月財新製造業PMI升至49.9，創3個月高。

美國道指期貨最新升155點，報26068。歐洲三大股市造好，德國DAX指數最新升1.13%。

藍籌金融股造好，友邦(01299)創新高，股價升0.6%；騰訊(00700)升0.1%；申洲(02313)升4.6%。相反，信置(00083)核心少賺73%，股價跌0.1%；長實(01113)跌1.7%；華潤電力(00836)跌1.3%。

焦點板塊

中資金融股：內險和券商跑出，平保(02318)升1.9%；國壽(02628)飆5.6%；新華保險(01336)和太平(00966)飆逾6%；人保(01339)升3.1%；太保(02601)升2.7%。券商方面，華泰證券(06886)升4.3%；廣發(01776)升4.5%；中信建投証券(06066)飆升10.3%；招商證券(06099)升5.8%；中金公司(03908)升5.2%；中國銀河(06881)升6.7%。內銀跑輸，工行(01398)跌0.2%；建行(00939)升0.1%；中行(03988)升0.3%。

電訊股：內地三大電訊商造好，聯通(00762)升4.3%；中移動(00941)升1.6%；中電信(00728)升2.6%。另外，去年多賺8%的中信國際電訊(01883)飆8.9%。下周一公布業績的鐵塔(00788)升1.6%。5G概念股方面，中興通訊(00763)升4.1%；京信(02342)升3.3%；摩比(00947)升5.2%。

內房股：今日普遍造好，恒大(03333)據報計劃九折賣樓，商舖更打八折，股價反覆升1%；潤地(01109)、中海外(00688)和碧桂園(02007)三隻藍籌分別升1.6%至3.1%。二線股方面，金茂(00817)升3.7%；龍光(03380)飆7.7%；奧園(03883)飆10.4%；佳兆業(01638)飆9.3%。另外，萬達旗下的萬達酒店發展(00169)炒高26.8%。相反，料去年多賺45%的融創(01918)無起跌；發盈警的綠城(03900)插8.7%。

濠賭股：澳門2月博彩收入253.7億元(澳門元‧下同)，按年增長4.4%，遜於市場預期增長4.8%。濠賭股表現兩極，銀娛(00027)挫2.4%；金沙中國(01928)跌0.4%。相反，美高梅中國(02282)升1.8%；永利澳門(01128)升1.8%；澳博(00880)升3.6%；新濠國際(00200)升0.7%。

焦點股份

和記電訊香港(00215)：股價升4.5%，成交2.57億元。集團去年股東應佔溢利按年下跌91.52%。撇除2017年出售附屬公司之溢利及其他項目的45.44億元，來自經常性業務的股東應佔溢利增長82%。派末期息3.2仙及特別中期股息80仙。

平安好醫生(01833)：集團日前公布，去年虧損收窄至9.13億元人民幣，期內總收入增長七成九。股價今日再飆14.8%。

現代牧業(01117)：股價飆11.5%。集團獲德銀升評級至「買入」，目標價調高至1.8元。

半新股：資金熱捧兩隻昨日上市的股份，嘉藝控股(01025)創新高，收市飆44.3%；冠轈控股(01872)單日飆近1.5倍，盤中見1.65元創新高，較招股價0.43元飆2.84倍。

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