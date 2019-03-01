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今日 16:02 即巿股評 港股直擊

【短線出招】A股ETF坐定定

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A股今日走勢可謂峰迴路轉，今晨MSCI公布提高A股權重的決定較預期進取，深圳創業板首次納入，當大家以為A股勢必抽升之際，上證及深成指早段平平無奇，更雙雙一度跌穿5天線，豈料午後開始推高，內銀等重磅股發力，上證50指數以全日最高位收市，急升近2.8%報2819，創超過11個月新高。上證綜指亦以最高位的2994點收市，升1.8%，幾乎升穿本周二的2997，只要外圍無風無浪，上證指數下周一將可一舉升穿三千大關。

至於27隻MSCI創業板A股潛在新貴，其實不少甚具行業地位，包括躋身蘋果產業鏈的藍思科技(300433.SZ)及信維通信(300136.SZ)；新能源科技特別是鋰電池做得好過比亞迪(01211)的寧德時代(300750.SZ)；總部在深圳科苑片區的邁瑞醫療(300760.SZ)及芒果超媒(300413.SZ)，都是內地知名公司。

相反，香港所謂創業板長期淪為莊家樂園，暴升暴跌老千股為數不少，幾乎沒有好公司給投資者選擇，上市條件及退市制度絕對有繼續改革必要，交易所若再以一年做多少單IPO、集資金額全球之冠云云，只會貽笑大方。MSCI的決定，間接更加突顯深圳在粵港澳大灣區的科技龍頭，甚至是灣區內的一哥位置，再加上上海創科板的建立，將來港股被邊緣化可能愈見嚴重，非急起直追不可。

說回股市，本欄周三題為「看圖索驥，高紀律炒細股」推介勝利管道(01080)，當日初見異動收報0.115元，翌日即成交急增，今日更高見0.136元，累漲18.3%。

港股3月份往績一般，不過「兩會」前A股難大跌的預期下，恒指可守住廿天線約28400點，但要留意本月中後可能有較大調整出現，特別是騰訊(00700)走勢令人擔心，3月21日放榜前後要做好風險管理。A股ETF包括(02822)及南方中創業板(03147)可以逢低吸納。

羅崇博 (杜比)

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