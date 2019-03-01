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今日 14:04 港股直擊 即巿股評

【異動股】現代牧業炒高14% 獲德銀升級提價

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現代牧業(01117)獲德銀升目標價及評級，股價被炒上，最高見過1.29元，抽升14.2%，現造1.26元，仍飆11.5%，成交金額2727萬元。

德銀指出，由於環保及高成本影響，令多間牧場在過去三年結業，加上原奶價格上升，同時市場需求亦增，故將現代牧業評級由「持有」升至「買入」，目標價由1.5元調高至1.8元。

至於蒙牛(02319)現升0.8%；雅士利(01230)漲3.9%；原生態(01431)揚2.4%。

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