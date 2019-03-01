即巿股評 港股直擊

雖然美股已連續三個交易日下跌，但跌勢尚算溫和，港股仍然受制二萬九關，喺二萬九樓下幾百點上落，繼續整固。港股市底有幾強，阿Man都唔使多講，噚日特金會又煲無米粥，侵侵同金仔連lunch都唔食不歡而散，雙方未有達成任何協議。侵侵口口聲聲話同金仔friend，但美國當然唔會咁輕易撤銷對北韓嘅制裁，一如金仔又點會百分百銷毀所有核武，邊有咁易講掂數。去年港股弱勢時，呢個消息足已震散大市，恒指閒閒地要跌一千幾百點。但噚市場對呢個消息表現冷靜，中港股市回吐壓力有限。

而MSCI一如預期擴大A股權重，納入因子從5%分三個階段增至20%，即使消息早已喺預期之內，但對中港股市亦有一定穩定作用。恒指高開83點，升幅一度收窄至30點，見28663點半日低位，其後隨A股走高，一度升逾200點，暫時最多升227點，見28860點半日高位。半日恒指報收28760點，升127點；國指則報收11469點，升101點。

即使市場憂慮MSCI加重A股權重後，H股及中概股的權重將相應下降，不過因流入資金大增，而H股又較A股有折讓，阿Man估計「沽H買A」嘅情況唔會出現，反而喺A股帶動下，H股亦會「水漲船高」。雖然短期未必對中港股市有太大刺激，但外資增加流入係事實，仲要細水長流，長買長有，每年增加至少幾百億美元，A股好景，港股還會差嗎?再講之前熊證殺完又殺，但熊死熊還在，目前喺29000至29599呢幾百點嘅熊證行貨，已相等於超過五千張期指，遠遠拋離牛證重貨區嘅街貨。

今日又想講講另一隻新股，舊年大型房企分拆物管業務上市成為熱漸，最近加入隊伍嘅係中國奧園(03883)，早前宣布分拆旗下奧園健康生活集團(03662)上市。跟傳統物管股不同，奧園健康生活以商業運營及物業管理為發展核心，更進軍大健康產業，在喺現有服務基礎上積極拓展多元化業務，未來增長可期。

奧園健康生活目前主要提供商場開業前的市場定位及商戶招攬服務，以及商場開業後的商業運營及管理服務，成功實現跨越式增長。2015年至2017年期間商業運營服務毛利年複合增長率達96.3%，2018年1至9月毛利同比增長近56%。通過輕資產模式，公司實現快速增長，截至2018年9月底，公司在華南地區及廣東省的商業運營服務供應商中分別排名第2及第3，在6個城市向8個正在運營的商場提供商業運營服務，包括母公司「奧園廣場」及「奧園城市天地」品牌，在管建築面積約為37.7萬平方米，在管總建築面積複合增長率達83%。

除咗致力喺物管以及商業運營服務的現有基礎上開拓更多新服務，奧園健康生活亦進軍大健康產業，把握政策紅利布局醫療產業，並以多元化的增值服務提升顧客體驗及滿意度。2018年8月，公司與擁有「PPEUM」品牌的韓國醫療美容服務供應商就美容服務技能及技巧培訓，診所運營管理等多方面展開戰略合作。此外，公司與「春雨醫生」及「健康160」合作，以將線上線下平台分別接入其線上醫療諮詢服務平台，提供在線健康諮詢服務。多元化業務未來有望成為新增長亮點。再加埋母公司中國奧園擁有豐富項目儲備，亦有望推動公司業務持續蓬勃增長，前景可期。再睇埋招股書有關基石投資者資料，奧園健康生活成功引入香港富豪家族恒基地產(00012)副主席李家傑旗下Successful Lotus Limited為基石投資者，認購4000萬元股份，估計可吸引其他同樣具份量嘅投資者入場。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)