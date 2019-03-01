港股直擊 即巿股評

MSCI提升A股納入因子，加上財新製造業PMI回升。中港股市今早反覆靠穩，恒指三連跌後一度反彈逾200點。

恒指高開83點，開市後升幅一度收窄至30點，見28663點半日低，之後隨A股走高，11時後升幅超過200點，最多升227點，見28860點半日高。恒指中午收報28760點，升127點或0.5%，大市成交額560.34億元。

國企指數報11469點，升101點或0.9%。

A股今早反覆，滬指半日升0.14%；深成指升0.05%。MSCI明晟公司宣布，將擴大中國A股在MSCI全球基準指數中的納入因子至20%，將分三個階段落實，5月份將擴大至10%，8月份擴大至15%，11月份進一步擴大至20%。

另外，今早公布的2月財新製造業PMI升至49.9，創3個月高。

藍籌金融股造好，友邦(01299)創新高，半日升0.3%；騰訊(00700)升0.5%；聯通(00762)升%；中移動(00941)升1.3%；申洲(02313)升3.7%。相反，信置(00083)核心少賺73%，半日挫2.2%；中生製藥(01177)跌2.2%。

焦點板塊

中資金融股：內險和券商跑出，平保(02318)升1.1%；國壽(02628)升2.1%；新華保險(01336)升2.8%；人保(01339)回升2.5%。券商方面，華泰證券(06886)升3.1%；廣發(01776)升4.2%；中信建投証券(06066)升5.4%；招商證券(06099)升5.1%；中金公司(03908)升3.9%。

濠賭股：澳門政府最快今日公布2月份博彩收入數據，濠賭股今早受壓後回穩，銀娛(00027)曾挫近3%，半日僅跌0.9%；金沙(01928)跌0.5%；新濠(00200)跌0.1%；美高梅(02282)跌0.2%；永利(01128)升0.9%。

內房股：今早表現兩極，恒大(03333)據報計劃九折賣樓，商舖更打八折，股價逆市跌1%；料去年多賺45%的融創(01918)跌1.5%；發盈警的綠城(03900)插8.7%。相反，潤地(01109)、中海外(00688)和碧桂園(02007)三隻藍籌分別升0.5%至1.4%；金茂(00817)升3.7%；龍光(03380)升4.5%。

焦點股份

和記電訊香港(00215)：半日升4.8%，成交1.94億元。集團去年股東應佔溢利按年下跌91.52%。撇除2017年出售附屬公司之溢利及其他項目的45.44億元，來自經常性業務的股東應佔溢利增長82%。

冠轈控股(01872)：上市翌日急飆，半日狂升1.03倍，成交額7490萬元。

太平洋航運(02343)：曾炒高7.6%，半日回落無起跌。集團去年股東應佔溢利7228.4萬元美元，按年飆19.02倍，末期息派3.7港仙。

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