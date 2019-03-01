即巿股評 港股直擊

噚日揀咗隻恒指牛(60746)，喺朝早11點20分至上半場完之前呢段時間，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到超賣水平，如是者將隻(60746)送落場，平均買入價就係$0.049。其後見恒指由低位上返上去，咁當然5分鐘圖上SlowSTC(14,3)都跟升，但唯獨是條DMI嘅ADX向下喎，即係暗示個市上升動力唔夠。去到噚日下晝1點半到，見恒指開始下行，有啲心知不妙嘅作崇之下，見到(60746)都仲有$0.05X，於是就有理無理將佢掉走，只能叫做和咗個手續費。

我有位同事噚日都有買隻(60746)，但佢噚日就無走到，於是喺捱價之下過咗晚夜，到今朝我喺屋企開電視時見到右下角日經升緊百幾點時，心諗今朝恒指開市都應該唔差，若然高開而我呢位同事醒目嘅話，就會將隻(60746)掉走先，點知美朝傾唔成會唔會對個市仲有後續影響架。好彩恒指今朝早升83點，做28716點；到依家9點48分，恒指升幅進一步擴闊至升102點，做緊28735點。而(60746)都爬得返上去噚日mark個平均買入價附近。見5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到75至80水平但開始見有橫行之勢，都係打個和就算。

返番去睇恒指日線圖，其實噚日低位28571點都叫做落返去10天線水平附近，而今日暫見恒指呈「十字星」(又嚟？)，截至9點51分恒指低位做過28663點，同10天線(28637點)嘅距離只係差26點，呢26點真係同日本嗰啲紙門一樣咁薄；但又未駛咁擔心住嘅，事關失足跌落條10天線樓下嘅日子都曾經出現過嘅。問題在於依家落到10天線兼「上升通道」底，咁係咪真係一個機會吼低開Call呢？

開埋恒指牛熊證街貨圖睇...一睇我唔覺得意到電視播緊個廣告，有黃日華做返「郭證」(郭靖)，講佢苦練「買股真經」嘅「降熊十八掌」，降降下就穿越時空嚟到港交所(00388)門口，最後係一間證券商嘅廣告。廣告做完睇返正經嘢先，上方熊證最貼價嘅29000至29099點呢度街貨有1547張期指，而最貼價嗰三part都分別有過千張期指嘅貨係度，真係要幾重有幾重。至於下方牛證，最貼價仍然都係28500至28599點，呢度有相當於414張期指，重貨區就係喺28300至28399點，呢度有1199張期指。

依家10點6分，恒指28712點，升79點，用呢口價嚟計數，如果現價向上行多288點嘅話，就可以踩到上熊證第一層嘅門口位置(未食架)；相反，如果恒指由現價向下行113點嘅話，就會落到下方最貼價嗰層嘅門口(都係未食架)。難題就嚟啦，上行點數多但街貨多；下行點數少但街貨少，有啲左右做人難嘅感覺，怪不得個市開咗成半個鐘有多都仲係好似未瞓醒咁啦。個市未瞓醒我就更係唔博啦，錢多咩！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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